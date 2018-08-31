video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 31/8/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 31/8/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواعيد الصلاه
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
 
 
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة  فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
 مواقيت الصلاة فى القاهرة
 
الفجر 4:01   ص
 
الظهر 11:56 ص
 
العصر 3:30
 
المغرب 6:21
 
العشاء 7:41
 
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
 
الفجر 4:03 ص
 
الظهر 12:00
 
العصر 3:36
 
المغرب 6:27 م
 
العشاء 7:48 م
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
 
الفجر 3:55
 
الظهر 11:52 م
 
العصر 3:27 م
 
المغرب 18: 6 م
 
العشاء 7:38 م
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
 
الفجر 3:53 ص
 
الظهر 11:44
 
العصر 3:16 م
 
المغرب 6:08 م
 
العشاء 7:25 م
 
 
 مواقيت الصلاة فى أسوان
 
الفجر 4:03 ص
 
الظهر 11:50 ص
 
العصر 3:19 م
 
المغرب 6:12 م
 
العشاء 7:26
 
 
 
 ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 
مكة
 
الفجر 4:41 ص
 
الظهر 12:22 م
 
العصر 3:46 م
 
المغرب 6:42 م
 
العشاء 7:53 م
 
 
 
المدينة المنورة
 
الفجر 4:37 ص
 
الظهر 12:22 م
 
العصر 3:51 م
 
المغرب 6:46 م
 
العشاء 7:58 م
 
 
 
الرياض
 
الفجر 4:08 ص
 
الظهر 11:54 ص
 
العصر 3:23 م
 
المغرب 7:18 م 
 
العشاء 7:30 م
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
 
الفجر 3:47
 
الظهر 11:41 م
 
العصر 3:15 م
 
المغرب 6:07
 
العشاء 7:25 م
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
 
الفجر 4:38 ص
 
الظهر 12:23 م
 
العصر 3:52 م
 
المغرب 6:44 م
 
العشاء 7:59 م
 
 
 مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
 
الفجر 4:24 ص
 
الظهر 12:28 م
 
العصر 4:06 م
 
المغرب 6:58 م 
 
العشاء 8:21
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت
 
الفجر 3:55 ص
 
الظهر 11:49 ص
 
العصر 3:23 م
 
المغرب 6:13 م
 
العشاء 7:33 م
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو معلوماتى.. موعد صلاة عيد الفطر فى مدن ومحافظات الجمهورية

بلاغ للنائب العام ضد سلفى لتشكيكه فى موعد صلاة الفجر بمصر

فيديوجراف .. ساعات الصوم فى رمضان وموعد صلاة العيد

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر




لا تفوتك
الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة