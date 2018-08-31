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الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:13 م
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مقتل وإصابة 10 مسلحين فى غارة جوية أمريكية جنوب شرق أفغانستان

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:01 م
مقتل وإصابة 10 مسلحين فى غارة جوية أمريكية جنوب شرق أفغانستان غارة جوية
أ ش أ
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قُتل وأصيب ما لا يقل عن 10 مسلحين إثر غارة جوية شنتها القوات الأمريكية فى إقليم بكتيا بجنوب شرق أفغانستان.

وقال فيلق ثاندر "203" التابع للجيش الأفغانى، اليوم الجمعة، فى بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إنه تم تنفيذ أحدث غارة جوية على مقربة من منطقة سيد كرم، موضحا أن قوات التحالف استهدفت المسلحين فى محيط حى كوشين فى المنطقة نفسها.

وأضاف البيان أن أربعة مسلحين قتلوا وأصيب ستة آخرون خلال الغارة الجوية.

من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة بما فى ذلك حركة طالبان، على هذا التقرير حتى الآن.

 

 


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أفغانستان

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