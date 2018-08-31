مدير أمن الدقهلية يفتتح معرض المستلزمات الدراسية بالمنصورة

افتتح اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية ، اليوم معرض للزى المدرسى، والمستلزمات الدراسية باسعار مخفضة، فى اطار مبادرة وزارة الداخلية كلنا واحد، و ذلك بشارع قناة السويس بالمنصورة.

وذلك بالتعاون مع الغرفه التجارية بالدقهلية، وحضر الافتتاح كلا من سامى سلطان نائب اول الغرفة التجارية و ثروت فتح الباب امين صندوق الغرفة، و المهندس وليد سلو عضو مجلس الإدارة، و تحت رعاية المهندس احمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة.

و طالب مدير الأمن من التجار الإلتزام بالأسعار، قائلا نريد ادخال البهجة فى بداية العام الدراسى على الأهالى، ولا نشعرهم بان الدراسة عبء عليهم، و اطمئن على سعر الكراسات والأدوات المدرسية، وكما حرص على سؤال زوار المعرض عن مدى رضائهم عن المنتجات المعروضه.

كما شهد الافتتاح حضور كلا من العقيد عبد الحميد الصيرفى رئيس مباحث التموين ، و العقيد طارق الشحات مامور قسم ثانى المنصورة، والعديد من المواطنين الذين طالبوا بتعميم الفكرة على مستوى المحافظة والمراكز