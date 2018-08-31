"مباشر" تربط ارتفاع أرباح "عز الدخيلة" 3 أضعاف بزيادة المبيعات والأسعار

كتب هانى الحوتى

أرجعت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، تحقيق شركة العز الدخيلة للصلب صافى أرباح مجمعة بعد خصم حصة الأقلية بقيمة 1311.72 مليون جنيه فى النصف الأول من العام 2018، مسجلة زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بـ 382.56 مليون جنيه فى النصف الأول 2017، نتيجة لزيادة بنسبة 47% فى إيرادات المبيعات المجمعة، وزيادة الأسعار، حيث سجل متوسط سعر الطن الواحد 10,939 جنيهاً للطن فى النصف الأول 2018، بزيادة قدرها 28% مقارنة بمتوسط سعر عند 8,522 جنيهاً للطن فى النصف الأول 2017.

وأضافت مباشر، فى تقريرها للتعليق على النتائج المالية لشركة عز الدخيلة، أن زيادة الإيرادات لتسجل 21,287.93 مليون جنيه بالنصف الأول من 2018 مقارنة بـ 14,499.07 مليون جنيه فى النصف الأول 2017، أدى إلى زيادة بنسبة 163% فى مجمل الربح والذى وصل بدوره إلى 2,893.23 مليون جنيه مقارنة بـ 1,099.57 مليون جنيه بالنصف الأول 2017، وهو ما رفع هامش مجمل الربح من 8% بالنصف الأول 2017 إلى 14% فى النصف الأول 2018.

وأشارت إلى أن زيادة صافى الأرباح جاء على الرغم من زيادة بنسبة 52% فى صافى مصاريف الفوائد التى بلغت 804.35 مليون جنيه فى النصف الأول 2018 مقابل 530.25 مليون جنيه مصرى فى النصف الأول 2017، وزيادة قدرها 5 أضعاف فى مصروفات التشغيل الأخرى (بالصافي) والتى سجلت 53.27 مليون جنيه مقابل 11.67 مليون جنيه، وزيادة بنسبة 15% فى المصروفات البيعية والإدارية والعمومية والتى سجلت 455.80 مليون جنيه مقابل 395.66 مليون جنيه.

وذكرت مباشر، أن سهم شركة عز الدخيلة للصلب يتداول بمكرر ربحية يبلغ 5.30 مرة معدل لكامل العام المالى 2018 وفقاً لسعر السهم السوقى الحالى والذى يبلغ 1,040 جنيهاً للسهم، منوهة إلى أن قطاع الموارد الأساسية يتم تداوله حاليا بمكرر ربحية يبلغ 14.76 مرة وفقا لتقديرات البورصة المصرية، فى حين يتداول السوق المصرى ككل حاليا عند مكرر ربحية يبلغ 14.61 مرة أيضا.