قبل بدء الدراسة..الداخلية تداهم مكتبات وتضبط أدوات مدرسية مجهولة

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مدير مكتبة لبيع الأدوات المدرسية، بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبحيازته 5340 قطعة أدوات مدرسية متنوعة جميعها مجهولة المصدر.

وتم ضبط مالك مكتبة لبيع الأدوات المدرسية ، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، وبحيازته 541 كتابا مدرسيا متنوعا بدون مستندات، وضبط مديرة مكتبة لبيع الأدوات المدرسية بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبحيازتها 5190 قطعة أدوات مدرسية متنوعة بدون مستندات تدل على مصدرها.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط مدير مسئول عن مكتبة لبيع الأدوات المدرسية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، وبحيازته 651 كتابا مدرسيا متنوعا، جميعها بدون مستندات تدل على مصدرها، وضبط مدير مسئول عن مكتبة لبيع الأدوات المدرسية بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحيازته 2246 قطعة أدوات مدرسية متنوعة، جميعها بدون مستندات تدل على مصدرها.