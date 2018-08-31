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ضبط المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من مواطن ب 15 مايو

الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:36 م
ضبط المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من مواطن ب 15 مايو المتهمين
كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو من ضبط  كلا من "سيدة احمد أمين سعيد" 33 سنة خادمة ومقيمة شارع عيسوي مجاورة 12 حي ب عمارة 7 دائرة القسم، والسابق اتهامها فى القضية رقم 2065 لسنة 2016  15 مايو " سرقة مسكن "، و" أحمد حسين عبد المنعم حسين" 28 سنة عاطل ومقيم مجاورة 18 مجموعة 2 دائرة القسم، بعد ثبوت التحريات التى أثبتت سرقتهم مشغولات ذهبية من مواطن بدائرة القسم.

البداية كانت بتقديم محمد عبد النعيم محمد 39 سنة،  مدير وشريك بشركة لاستيراد والتصدي ومقيم 1295 امتداد الأمل " دائرة قسم شرطة المعادى" يتهم فيه المتهمين السالف ذكرهم بسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن " سلسلة، وحلق، و غويشة، و 2 خاتم"، من داخل مسكنه حال عملها كخادمة طرفه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة،  بمواجهتها بالتحريات والمعلومات وما جاء بأقوال المبلغ أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة بإسلوب " المغافلة"، حال عملها طرف المجني عليه كخادمة، وأضافت بقيامها بتسليم المسروقات للمتهم الثاني والتي تربطهما علاقة عاطفية للتصرف فيها بالبيع ، وبمواجهة المتهم الثاني بما  جاء بأقوال المتهمة الأولى أيدها.  

تم بإرشاده ضبط المسروقات لدي عميله "سيء النية " "محمد عبد العزيز سيد علي" 55 سنة صاحب محل الحسيني للمشغولات الذهبية الكائن شارع عبد الرحمن ـ دائرة  قسم شرطة حلوان ومقيم 23 حارة على السيد ـ دائرة قسم شرطة حلوان.

بسؤال المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر  وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

15 مايو سرقة مسكن (1)
15 مايو سرقة مسكن 

 

15 مايو سرقة مسكن (2)
15 مايو سرقة مسكن 

 

15 مايو سرقة مسكن (3)
15 مايو سرقة مسكن 

 

15 مايو سرقة مسكن (4)
15 مايو سرقة مسكن 

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سرقة مشغولات ذهبية

سرقة منزل

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