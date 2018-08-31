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الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:28 م
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صور.. رجال تموين الأقصر يقودون حملة لـ3 أيام على الخابز البلدية لتقييمها

الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:15 م
صور.. رجال تموين الأقصر يقودون حملة لـ3 أيام على الخابز البلدية لتقييمها جانب من حملات رجال تموين الاقصر علي المخابز
الأقصر – أحمد مرعى
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شنت مديرية التموين، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، حملة على المخابز البلدية لمدة ثلاثه أيام على التوالى، أسفرت عن تحرير العديد من المخالفات بها وتقييم فعلى للمخابز.
 
وأوضح وكيل وزارة التموين، أن الحملة كانت مفاجئة قبل مواعيد بيع الخبز للمواطنين من الساعة الخامسة صباحاً، حيث قام مفتشى الرقابة التموينية برصد كل المخالفات واتخاذ اللازم قانونياً ضد المخالفين وجارى العرض على النيابة العامة.
 
رجال تموين الأقصر يقودون حملة لـ3 أيام علي الخابز البلدية لتقييمها
رجال تموين الأقصر يقودون حملة لـ3 أيام علي الخابز البلدية لتقييمها

جانب من حملات رجال تموين الاقصر علي المخابز
جانب من حملات رجال تموين الاقصر علي المخابز

تموين الاقصر تضبط عدد من المخالفات في حملات بالمخابز
تموين الاقصر تضبط عدد من المخالفات في حملات بالمخابز
 
 
 
 

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