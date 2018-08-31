صور.. رجال تموين الأقصر يقودون حملة لـ3 أيام على الخابز البلدية لتقييمها

الأقصر – أحمد مرعى

شنت مديرية التموين، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، حملة على المخابز البلدية لمدة ثلاثه أيام على التوالى، أسفرت عن تحرير العديد من المخالفات بها وتقييم فعلى للمخابز.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن الحملة كانت مفاجئة قبل مواعيد بيع الخبز للمواطنين من الساعة الخامسة صباحاً، حيث قام مفتشى الرقابة التموينية برصد كل المخالفات واتخاذ اللازم قانونياً ضد المخالفين وجارى العرض على النيابة العامة.