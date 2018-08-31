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صور.. ترامب يهدد بالتدخل إن لم يقم مكتب التحقيقات ووزارة العدل بعملهما

الجمعة، 31 أغسطس 2018 05:11 ص
صور.. ترامب يهدد بالتدخل إن لم يقم مكتب التحقيقات ووزارة العدل بعملهما دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
إيفانسفيل (رويترز)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال لقاء جماهيرى فى إنديانا إن على وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بي.آي) "البدء فى القيام بعملهما كما ينبغى وإلا سأتدخل" .

وتكررت انتقادات ترامب لتعامل الوزارة مع تحقيق فى مزاعم بتدخل روسيا فى حملة انتخابات الرئاسة عام 2016 وأشار إلى أن قيادتها منحازة ضد الجمهوريين وإلى أن "الناس غاضبون".

وقال ترامب "وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي، على مستوى القيادة، لأن فى كل منهما أشخاص رائعون، لكن على كل من وزارة العدل و(إف.بي.آي) أن تبدأ القيام بعملها كما ينبغى والآن".

وأضاف "أردت البقاء بعيدا عن الأمر لكن فى إحدى المراحل إذا لم تجر الأمور كما يجب فإننى سأتدخل وأشارك إذا اقتضى الأمر".

جانب من المؤتمر الجماهيرى لترامب
جانب من المؤتمر الجماهيرى لترامب

 

دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

 

دونالد ترامب أمام حشد من الأمريكيين
دونالد ترامب أمام حشد من الأمريكيين

 

دونالد ترامب
دونالد ترامب

 


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ترامب

مكتب التحقيقات الفيدرالى

وزارة العدل الأمريكية

أمريكا




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