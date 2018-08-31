video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 06:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. التوكتوك يحاصر مدينة شبين الكوم.. والمرور: حملات يومية لضبط المخالفين

الجمعة، 31 أغسطس 2018 05:00 ص
صور.. التوكتوك يحاصر مدينة شبين الكوم.. والمرور: حملات يومية لضبط المخالفين التوكتوك يحاصر مدينة شبين الكوم
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق
حالة من الاستياء والغضب تخيم على أهالى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب محاصرة مركبات التوكتوك لمعظم شوارع المحافظة والتى تسبب شلل فى الحركة المرورية لمعظم أنحاء المدينة، ورصدت عدسة اليوم السابع محاصرة التوكتوك بمدينة شبين الكوم وسط غضب من الأهالى.
 
ويقول محمد نوح موظف ومقيم بالحى الغربى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نعانى الأمرين بسبب إنتشار مركبات التوكتوك بمعظم شوارع المدينة ،وخاصة الحى الغربى، لان ذلك يتسبب فى شلل مرورى يسود بأنحاء المدينة، نظرا لان معظم سائقى التوكتوك أطفال ويقوم بالتوقف دون النظر إذا كان هذا يتسبب فى شلل مرورى من عدمه.
 
 
ويشير أحمد شاكر موظف بالحى الشرقى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أن التكاتك هى السبب الرئيسى فى مشكلة الشلل المرورى الذى يخيم على جميع أنحاء عاصمة المحافظة مدينة شبين الكوم ، بالاضافة إلى قيام بعض سائقى التوكتوك بالتعدى بالسب والضرب على أهالى حال معاتبتهم على الوقوف بوسط الشارع .
 
مؤكدا أن الحل الوحيد هو منع سير مركبات التكاتك فى شوارع المدن نهائيا والاقتصار على عملهم بقرى الريف فقط مع عمل تراخيص لهم ،خاصة فى ظل الأحداث التى تشهدها معظم محافظات الجمهورية،من خطف وقتل وغيرها من الجرائم البشعة.
 
 
من جانبة أكد اللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور بمديرية أمن المنوفية، أننا نقوم بحملات يومية لضبط مركبات التوكتوك بكافة أنحاء المحافظة،والدراجات النارية الغير مرخصة وذلك لضبط الحالة المرورية ومنع حدوث الشلل المرورى.
 


 


 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مطالبات برلمانية بتقنين الـ"توك توك" وضمه لمنظومة الدولة الاقتصادية والقانونية والمرورية..النواب: الحل عند " التنمية المحلية " أو " الداخلية "..وممتاز دسوقى: تقنينه ضرورة لتقليل معدلات الجريمة وحماية المواطنين

اخبار المحافظات

أخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار المنوفيه

مدير أمن المنوفيه




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة