صور.. التوكتوك يحاصر مدينة شبين الكوم.. والمرور: حملات يومية لضبط المخالفين

المنوفية - محمد فتحى

حالة من الاستياء والغضب تخيم على أهالى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب محاصرة مركبات التوكتوك لمعظم شوارع المحافظة والتى تسبب شلل فى الحركة المرورية لمعظم أنحاء المدينة، ورصدت عدسة اليوم السابع محاصرة التوكتوك بمدينة شبين الكوم وسط غضب من الأهالى.

ويقول محمد نوح موظف ومقيم بالحى الغربى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نعانى الأمرين بسبب إنتشار مركبات التوكتوك بمعظم شوارع المدينة ،وخاصة الحى الغربى، لان ذلك يتسبب فى شلل مرورى يسود بأنحاء المدينة، نظرا لان معظم سائقى التوكتوك أطفال ويقوم بالتوقف دون النظر إذا كان هذا يتسبب فى شلل مرورى من عدمه.

ويشير أحمد شاكر موظف بالحى الشرقى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أن التكاتك هى السبب الرئيسى فى مشكلة الشلل المرورى الذى يخيم على جميع أنحاء عاصمة المحافظة مدينة شبين الكوم ، بالاضافة إلى قيام بعض سائقى التوكتوك بالتعدى بالسب والضرب على أهالى حال معاتبتهم على الوقوف بوسط الشارع .

مؤكدا أن الحل الوحيد هو منع سير مركبات التكاتك فى شوارع المدن نهائيا والاقتصار على عملهم بقرى الريف فقط مع عمل تراخيص لهم ،خاصة فى ظل الأحداث التى تشهدها معظم محافظات الجمهورية،من خطف وقتل وغيرها من الجرائم البشعة.

من جانبة أكد اللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور بمديرية أمن المنوفية، أننا نقوم بحملات يومية لضبط مركبات التوكتوك بكافة أنحاء المحافظة،والدراجات النارية الغير مرخصة وذلك لضبط الحالة المرورية ومنع حدوث الشلل المرورى.