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الجمعة، 31 أغسطس 2018 08:25 م
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صور.. إجراء 104 عمليات فى قافلة طبية بمستشفى الفشن ببنى سويف

الجمعة، 31 أغسطس 2018 07:26 م
صور.. إجراء 104 عمليات فى قافلة طبية بمستشفى الفشن ببنى سويف قافلة طبية بمستشفى الفشن للقضاء على قوائم الانتظار
بنى سويف- هانى فتحى
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نظمت مستشفى الفشن المركزى جنوب محافظة بنى سويف برئاسة الدكتور إرميا اسطفان مدير المستشفى، والدكتور كريم جمال نائب مدير المستشفى قافلة طبية أجريت خلالها 104 عمليات جراحية فى التخصصات المختلفة.
 
وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، إن القافلة الطبية ضمت أطباء مستشفى الفشن المركزى، بالإضافة إلى أطباء من المستشفيات المختلفة للمحافظة، مشيرا إلى أن الهدف من القافلة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الصغرى بعدما تم الانتهاء من كافة قوائم الانتظار للحالات الحرجة تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وأضاف الدكتور عبد الناصر حميدة، أن حصيلة القافلة الطبية إجراء 37 عملية مياه بيضاء، و45 عملية استئصال اللوزتين، و10 عمليات جراحة عامة كالمرارة والزايدة الدودية و12 عملية ولادة قيصرية بإجمالى 104 عمليات.
 
قافلة طبية بمستشفى الفشن للقضاء على قوائم الانتظار (1)
 
قافلة طبية بمستشفى الفشن للقضاء على قوائم الانتظار (2)
 
قافلة طبية بمستشفى الفشن للقضاء على قوائم الانتظار (3)
 
  قافلة طبية بمستشفى الفشن للقضاء على قوائم الانتظار (4)
 
 
قافلة طبية بمستشفى الفشن للقضاء على قوائم الانتظار (5)
 
قافلة طبية بمستشفى الفشن للقضاء على قوائم الانتظار (6)
 

 

 


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