صور.. إجراء 104 عمليات فى قافلة طبية بمستشفى الفشن ببنى سويف

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، إن القافلة الطبية ضمت أطباء مستشفى الفشن المركزى، بالإضافة إلى أطباء من المستشفيات المختلفة للمحافظة، مشيرا إلى أن الهدف من القافلة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الصغرى بعدما تم الانتهاء من كافة قوائم الانتظار للحالات الحرجة تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الدكتور عبد الناصر حميدة، أن حصيلة القافلة الطبية إجراء 37 عملية مياه بيضاء، و45 عملية استئصال اللوزتين، و10 عمليات جراحة عامة كالمرارة والزايدة الدودية و12 عملية ولادة قيصرية بإجمالى 104 عمليات.