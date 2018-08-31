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صور.. أمن أسيوط ينجح فى إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بـ"المطيعة"

الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:33 م
صور.. أمن أسيوط ينجح فى إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بـ"المطيعة" جانب من جلسة الصلح
أسيوط- هيثم البدرى
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تمكنت مديرية أمن أسيوط، فى إطار استراتيجية الوزارة وخطة المديرية، من إنهاء الخصومات الثأرية القائمة صلحاً والعمل على تصفيتها، ومنعاً لتطورها، وما يترتب عليها من تداعيات أمنية، وذلك تحت إشراف اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، وبمشاركة القيادات الشعبة ورجال المصالحات من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلة مصطفى عبد الحليم، وعبد الوهاب عبد الحليم، وهما أبناء عمومة ينتميان إلى "آل عبد الحليم" بناحية المطيعة دائرة مركز أسيوط.
 
وكانت هذه الخصومة، قد وقعت بينهما عام 2014م، بسبب خلافات الجيرة، وراح ضحيتها قتيل من كل طرف.
 
وتم الصلح، بحضور قيادات مديرية الأمن، وإدارة البحث الجنائى، والأمن العام وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة، ورجال الدين وأفراد العائلتين وعدد كبير من  أهالي القرية والقرى المجاورة، وذلك بالسرادق المقام بعزبة عبد الحليم بقرية المطيعة دائرة المركز، وأقسم الطرفان على كتاب الله  على انتهاء الخصومة بينهما .
 

 


 


 


 


 

 


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