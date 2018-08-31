رصد هالات ضوئية جليدية نادرة بالسماء فى عرض نادر جدًا أمس

كتب محمد محسوب

سجلت سماء مدينة سيدنى الاسترالية أمس الخميس، حدث غير عادى فمع شروق الشمس تشكلت شبكة من الحلقات والدوائر والأقواس المضيئة فى عرض نادر جدًا.

وأكدت الجمعية الفلكية بجدة، أن هذه الأشكال المضيئة بالهالات الجليدية، تسمى لأنها تحدث بسبب أشعة الشمس التى تسطح خلال بلورات الجليد فى السحب الرقيقة، وعادةً ما تكون الهالات الثلجية بسيطة كعمود من الضوء وحيد أو حلقة غير معقدة، ولكن في هذه الحالة مجموعة معقدة من الهالات ظهرت في قبة السماء، منها هالة 22 درجة ، وهالة 46 درجة ، وقوس علوي ، وزوج من اللطخات الضوئية الى يمين ويسار الشمس.

وأضافت أن تنوع الهالات كان ناتجًا عن مجموعة متنوعة من بلورات الثلج التي تتمتع بجمال نادر مثل الأحجار الكريمة وربما يكون سبب تشكلها حدوث اصطفاف للبلورات بالنسبة لبعضها البعض بشكل استثنائي ادى لهذا التنوع ، رغم ذلك كان يوماً مميزا في سيدني.