video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 06:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رصد هالات ضوئية جليدية نادرة بالسماء فى عرض نادر جدًا أمس

الجمعة، 31 أغسطس 2018 05:20 م
رصد هالات ضوئية جليدية نادرة بالسماء فى عرض نادر جدًا أمس هالات ضوئية جليدية نادرة بالسماء
كتب محمد محسوب
إضافة تعليق

سجلت سماء مدينة سيدنى الاسترالية أمس الخميس، حدث  غير عادى فمع شروق الشمس تشكلت شبكة من الحلقات والدوائر والأقواس المضيئة فى عرض نادر جدًا.

وأكدت الجمعية الفلكية بجدة، أن هذه الأشكال المضيئة بالهالات الجليدية، تسمى لأنها تحدث بسبب أشعة الشمس التى تسطح خلال بلورات الجليد فى السحب الرقيقة، وعادةً ما تكون الهالات الثلجية بسيطة كعمود من الضوء وحيد أو حلقة غير معقدة، ولكن في هذه الحالة مجموعة معقدة من الهالات ظهرت في قبة السماء، منها هالة 22 درجة ، وهالة 46 درجة ، وقوس علوي ، وزوج من اللطخات الضوئية الى يمين ويسار الشمس.

وأضافت أن تنوع الهالات كان ناتجًا عن مجموعة متنوعة من بلورات الثلج التي تتمتع بجمال نادر مثل الأحجار الكريمة وربما يكون سبب تشكلها حدوث اصطفاف للبلورات بالنسبة لبعضها البعض بشكل استثنائي ادى لهذا التنوع ، رغم ذلك كان يوماً مميزا في سيدني.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. رصد قوس قزح ثلاثى فى حدث فلكى نادر بسماء النرويج

اخبار الفلك

معهد الفلك

هالات ضوئية




لا تفوتك
تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة