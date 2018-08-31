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الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:05 ص
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بريطانيا تكشف عن سلسلة من المساعدات المقدمة لعدد من الدول الإفريقية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:04 ص
بريطانيا تكشف عن سلسلة من المساعدات المقدمة لعدد من الدول الإفريقية تريزا ماى رئيسة وزراء بريطانى
أ ش أ
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أعلنت الحكومة البريطانية عن سلسلة من المساعدات المقدمة لعدد من الدول الإفريقية تزامنا مع الجولة الحالية التى تقوم بها رئيسة الوزراء تريزا ماى فى كل من جنوب إفريقيا ونيجيريا كينيا.

وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية أن تريزا استغلت الجولة الحالية للإعلان عن مساعدة بريطانية لتطوير مركز للإنترنت لمساعدة الشرطة الكينية على استهداف المعتدين على الأطفال وحماية الأطفال.

وأضافت أن المملكة المتحدة ستقدم أيضاً 7 ملايين جنيه استرلينى إلى بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى فى الصومال.. مشيرة إلى أن الصومال سيحصل على مبلغ إضافى قدره 60 مليون جنيه استرلينى لمساعدة الأشخاص على مواجهة الجفاف والتعافى منه.

وكشفت رئيسة الوزراء البريطانية اليوم خلالها زيارتها لكينيا عن مساعدات بريطانية لملايين الشباب فى مختلف أنحاء إفريقيا، والحصول على تعليم جيد ومساعدتهم فى الحصول على وظائف ذات رواتب أفضل، كما تشمل المساعدات البريطانية 5000 فتاة كينية تسربن من المدرسة بسبب الزواج المبكر والعنف المنزلى.


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