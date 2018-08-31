بالتنسيق مع حزب "الإصلاح".. كتائب أبو العباس تتراجع عن خروجها من تعز

إيمان حنا

أصدرت كتائب أبي العباس التابعة لمنطقة العسكرية الرابعة لواء 35 مدرع ضمن قوات الحماية فى محافظة تعز باليمن، بيانا رسميا أعلنت من خلاله التراجع عن قرار خروجها النهائى من محافظة تعز، مؤكدة استعدادها التام لاستكمال مسيرة تحرير المحافظة من الانقلابيين وإستعادة الدولة ومؤسساتها جنباً الى جنب ، تحت قيادة رئيس الجمهورية "هادى".

وأوضحت الجماعة أن هذا القرار اتخد نزولا على رغبة رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي، وقيادة التحالف العربي المساندة للشرعية، وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة ممثلة باللواء الركن فضل حسن محمد، ومحافظ محافظة تعز الدكتور أمين أحمد محمود، الذى أرسل وفدا بقيادة الوكيل أول عبد القوي المخلافي، والوكيل محمد عبد العزيز الصنوي، والعميد عدنان رزيق، مندوب اللواء 35 مدرع، بالإضافة الى حزب الاصلاح بتعز، والذى اعتبر كتائب العقيد "أبي العباس"، هي مكون وشريك أساسي في الجيش الوطني وفي الدفاع عن تعز .

وطالبت الكتائب في بيانها بتوحيد الصف في مواجهة الانقلابيين وترك الخلافات الداخلية وتوحيد الجبهة الداخلية حتى يتحقق النصر.

دعا محافظ تعز الدكتور أمين أحمد محمود كتائب العقيد أبو العباس بالتراجع الفورى عن قرار خروجها من تعز ومواصلة جهود عملية تطبيع الحياة داخل المدينة.



بيان رسمى

وأكد المحافظ فى رسالة بعثها إلى قائد الكتائب أن حماية المواطنين وأسرهم وممتلكاتهم هى مسؤولية السلطة المحلية.

وأشار إلى أن كتائب العقيد أبو العباس كانت وستظل مكونا أصيلا من مكونات المقاومة التى قاومت المليشيات بكل شجاعة وتضحية وهى الآن ضمن وحدات الجيش الوطنى فى اللواء 35 مدرع.

وكانت كتائب أبو العباس التابع للواء 35 قد أصدرت السبت الماضى بيانا لجميع أفرادها بمغادرة مدينة تعز.

وقالت الكتائب فى بيانها الداعى للانسحاب، إنه حفاظا منا على حقن دماء المسلمين، وحفاظا على عهدنا بعدم الاقتتال داخل المدينة قررنا الخروج بشكل نهائي من دخل المدينة مع عوائلنا ونطالب القيادة الشرعية والسلطة المحلية بتوفير وسائل النقل.