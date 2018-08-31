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الجمعة، 31 أغسطس 2018 06:13 م
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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى عابدين دون إصابات

الجمعة، 31 أغسطس 2018 05:38 م
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى عابدين دون إصابات سيارت الإطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عابدين وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

 

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى عابدين  وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كوردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

 
 
 
 
 
 
 

 


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