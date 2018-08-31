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الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تقدم مساعدات إضافية لوكالة الأونروا

الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:05 م
الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تقدم مساعدات إضافية لوكالة الأونروا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، عدم تقديم واشنطن مساعدات إضافية لوكالة الأونروا، وأوضحت أمريكا أنها ستكثف الحوار مع الأمم المتحدة ودول أخرى حول "نماذج جديدة ونهج جديد" قد يشمل مساعدة ثنائية. 

وقالت مصادر مطلعة اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ستعلن خلال أيام قرارا بإلغاء جزء من تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا).

وتعهدت الإدارة بدفع 60 مليون دولار للوكالة فى يناير كانون الثانى لكنها حجبت 65 مليونا أخرى بانتظار مراجعة للتمويل. وقالت المصادر إن هذا الجزء المحجوب سيلغى الآن.

وسيمثل إلغاء التمويل الأمريكى ضربة للوكالة التى تدعم حاليا أكثر من 5 ملايين شخص فى الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.

ويأتى التحرك بعد أسبوع من قطع واشنطن مساعدات للفلسطينيين بأكثر من 200 مليون ودولار ومن المرجح أن يؤجج التوتر بين القيادة الفلسطينية وإدارة الرئيس الأمريكى.

 

 


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