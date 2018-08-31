الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تقدم مساعدات إضافية لوكالة الأونروا

رويترز

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، عدم تقديم واشنطن مساعدات إضافية لوكالة الأونروا، وأوضحت أمريكا أنها ستكثف الحوار مع الأمم المتحدة ودول أخرى حول "نماذج جديدة ونهج جديد" قد يشمل مساعدة ثنائية.