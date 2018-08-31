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"الجارديان" تبرز اعتقال 12 رجلًا لتعذيبهم فتاة مغربية واغتصابها طوال شهرين

الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:44 م
"الجارديان" تبرز اعتقال 12 رجلًا لتعذيبهم فتاة مغربية واغتصابها طوال شهرين اغتصاب الفتاة المغربية خديجة
كتب: محمد محسن أبو النور
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ذكرت جريدة الجارديان البريطانية، أنه تم اعتقال 12 رجلا على خلفية واقعة تعذيب واختطاف واغتصاب فتاة مغربية.

وأضافت الجريدة، أن فتاة مغربية مراهقة تعرف باسم خديجة قالت إنها تعرضت للاعتداء والتجويع والوشم مع الصليب المعقوف، وذلك أثناء اختطافها الذى دام نحو شهرين.

وأوضحت الجريدة أنه ألقى القبض على 12 رجلاً فى المغرب بسبب الاغتصاب المزعوم والخطف والتعذيب لفتاة تبلغ من العمر 17 عاماً تدعى أنها احتجزت ضد إرادتها خلال محنة استمرت شهرين وأحدثت موجات صادمة فى أنحاء المملكة المغربية.

وأثارت هذه القضية جدلا جديدا حول حقوق المرأة فى المغرب، حيث يتم توثيق الاعتداء الجنسى بشكل جيد، على الرغم من القوانين التى صدرت مؤخرا لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس والتحرش.

ونوهت الفتاة التى تم تحديدها فقط فى تقارير إعلامية باسم خديجة إلى أنها اختطفت من خارج منزل أحد أقاربها فى وسط المغرب خلال شهر رمضان، ثم جوعت وتخدرت وحُرقت بالسجائر وتناوب عليها ما يصل إلى 15 رجلاً، ثلاثة منهم يبدو أنهم ما زالوا طلقاء.


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