الأموال العامة تضبط تاجر عملة بحوزته عملات متنوعة بالسوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزته عملات مالية متنوعة.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، باشراف اللواء ابراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، قيام"سعد.م.أ" ومقيم بمحافظة الجيزة بممارسة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال ممارسته نشاطه الغير مشروع بشارع أبو الهول السياحى بدائرة قسم شرطة الهرم، وعثر بحوزته على (214 دولار أمريكى- 8500 جنيه مصرى- 80 دينار عراقى- 50 دينار ليبى- 15 يورو أوربى) واعترف بإرتكابه الواقعة، وأن المبالغ المالية بحوزته من متحصلات نشاطه الغير مشروع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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