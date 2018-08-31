الأموال العامة تضبط تاجر عملة بحوزته عملات متنوعة بالسوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزته عملات مالية متنوعة.

أكد ت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، باشراف اللواء ابراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، قيام"سعد.م.أ" ومقيم بمحافظة الجيزة بممارسة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.