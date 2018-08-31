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الجمعة، 31 أغسطس 2018 11:21 م
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الأمم المتحدة: أكثر من مليون فقير فى زيمبابوى يتهدّدهم نقص الغذاء

الجمعة، 31 أغسطس 2018 11:00 م
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فقير فى زيمبابوى يتهدّدهم نقص الغذاء الأمم المتحدة
هرارى (أ ف ب)
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حذّر برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة الجمعة، من أن أكثر من مليون مواطن فقير فى زيمبابوى يتهدّدهم نقص الغذاء بسبب الجفاف الذى أدّى إلى تراجع الإنتاج الزراعى فى البلاد.

وقالت آشلى باكستروم المتحدثة باسم البرنامج فى هرارى إن "برنامج الأغذية العالمى يستعدّ لسدّ الاحتياجات الغذائية الأكثر إلحاحاً لمليون و135 ألفاً و500 شخص فى أوج فصل الجفاف يناير - أبريل 2018/2019".

ويبلغ عدد سكان زيمبابوى 16 مليون نسمة ما يعنى أنّ الأزمة تتهدّد أكثر من 7% من السكان.

ويأتى تحذير برنامج الأغذية العالمى بعد تقرير أصدرته شبكة الإنذار المبكر من المجاعة (فيوزنت) وأشارت فيه إلى الانخفاض الخطير فى مخزونات المواد الغذائية لدى أفقر الأسر فى المناطق القاحلة فى زيمبابوى.

وحذّرت الشبكة من أنّ "ظروف الغذاء هذه يتوقّع أن تستمر حتى مارس 2019".

وبحسب برنامج الأغذية العالمى ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 61 مليون يورو لتمويل مساعدات الطوارئ الضرورية.

وغرقت زيمبابوى منذ بداية العقد الماضى فى أزمة اقتصادية ومالية حادة نجمت عن سياسة مصادرة الأراضى من المزارعين البيض التى اعتمدها الرئيس السابق روبرت موجابى.

ووعد الرئيس الجديد إيمرسون مانجاجوا الذى انتخب فى يوليو الماضى لولاية من 5 أعوام بإنعاش الاقتصاد ولا سيما عبر إعادة فتح البلاد أمام المستثمرين الأجانب.

 


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