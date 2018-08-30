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5 متهمين بقتل "طالب الرحاب" يعترفون بارتكاب الجريمة مقابل أموال ومساعدة الأب

الخميس، 30 أغسطس 2018 02:33 م
5 متهمين بقتل "طالب الرحاب" يعترفون بارتكاب الجريمة مقابل أموال ومساعدة الأب ضحية الرحاب- مكان العثور على الجثة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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استمعت نيابة القاهرة الجديدة تحت إشراف المستشار أحمد حنفى ، المحامى العام الأول، ورئاسة المستشار محمد سلامة، لأقوال المتهمين بقتل الشاب بسام أسامة الطالب بالجامعة البريطانية.
 
واعترف 5 متهمين من أصدقاء الأب، من بينهما سائق الأب، بارتكاب الجريمة لمساعدة المتهم الرئيسى "أشرف حامد"، مقابل وعدهم بتسديد مبلغ مالى لهم، مؤكدين على مساعدته فى الامساك بالطالب وتكتيفه ودفنه داخل المنزل.
 
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، للمجنى عليه بسام أسامة، وسرقة ما لديه من محتويات ونقود.
 
وأمرت نيابة القاهرة الجديدة بإشراف المستشار أحمد حنفى، المحامى العام الأول، ورئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس المتهمة حبيبة و5 أخرين بتهمة القتل العمد 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
 
 
 

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