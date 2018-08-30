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الخميس، 30 أغسطس 2018 12:23 م
خالد صلاح
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272 درجة سلم بألوان زاهية تجذب السائحين أمام كهوف "باتو" الماليزية

الخميس، 30 أغسطس 2018 11:23 ص
272 درجة سلم بألوان زاهية تجذب السائحين أمام كهوف "باتو" الماليزية التقاط الصور مع السلالم الملونة لمدخل كهوف باتو
دانه الحديدى – تصوير : (أ.ف.ب)
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توافدت اعداد كبيرة من السائحين اليوم على كهوف "باتو" فى ماليزيا، وذلك بعد الانتهاء من طلاء 272 درجة سلم، والتى تشكل السلالم المؤدية إلى الكهوف، بألوان زاهية.

 

وجذبت الألوان الجديدة للسلالم انظار زوار الكهوف سواء من المواطنين المحليين أو السائحين، وحرصوا على التقاط الصور بجوارها.

 

وتحتوى كهوف باتو، على عدد من المعابد والمزارات الهندوسية، والتى تعد من اكثر المزارات التابعة للديانة الهندوسية شعبية خارج الهند، وتوجد الكهوف داخل تل مرتفع من الحجر الجيرى فى شمال العاصمة الماليزية كولالامبور.

 

احد العاملين فى تجميل المدخل
احد العاملين فى تجميل المدخل

 

الألوان الزاهية بمدخل المعابد الهندوسية
الألوان الزاهية بمدخل المعابد الهندوسية

 

الالوان تجذب الجميع
الالوان تجذب الجميع

 

التقاط الصور مع الوان السلالم الزاهية
التقاط الصور مع الوان السلالم الزاهية

 

توافد السائحين على المزار الهندوسى
توافد السائحين على المزار الهندوسى

 

رجل يقف عند مدخل الكهوف بعد طلاء درجات السلالم
رجل يقف عند مدخل الكهوف بعد طلاء درجات السلالم

 

سيلفى مع الالوان
سيلفى مع الالوان

 

عدد من القرود تلعب بسلام عند مدخل المعبد
عدد من القرود تلعب بسلام عند مدخل المعبد

 

مدخل المعبد بعد اعادة تجديده
مدخل المعبد بعد اعادة تجديده

 


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