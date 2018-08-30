وزير الزراعة يشدد على سرعة الانتهاء من تفعيل منظومة كارت الفلاح

كتب عز النوبى

شدد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية تفعيل منظومة كارت الفلاح فى أسرع وقت ممكن، بما يساهم فى وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، بالاعتماد على قاعدة بيانات مدققة تسهل من مهمة متخذ القرار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بديوان الوزارة مع ممثلى الجهات المعنية والمسئولين عن منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية، من وزرات الزراعة والإنتاج الحربي والاتصالات والتخطيط، فضلاً عن البنك الزراعي المصري وشركة "e-finance"، لبحث المعوقات التي تواجه تفعيل المنظومة.

وأشار وزير الزراعة الى انه تم حتى الآن الانتهاء من إصدار حوالي 2 مليون و 250 ألف كارت ذكي، والمستهدف وصولهم الى 5.5 مليون كارت عبارة عن عدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة حتى الآن.

وأوضح أبوستيت، أن عدم وجود قاعدة بيانات واضحة ودقيقة يعتبر من أهم معوقات العمل والذي يؤثر سلباً على متخذ القرار، وعلى المنتج والمستهلك، لافتاً الى ان منظومة الكارت الذكي من شأنها تسهيل الخدمات والتواصل الجيد مع المزارعين، وتخفيف العبء عن كاهلهم، من خلال حصولهم على كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي المميزة والمدعمة بسهولة.

وأكد على ضرورة وضع آلية لتشجيع المزارعين لسرعة تسجيل بياناتهم في المنظومة الجديدة، والتي يجرى حالياً النظر في تقديم خدمات أوسع وأشمل لهم من خلال الكارت الذكي، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وذلك دعماً للفلاح والذى يعد هو العمود الفقري للإنتاج والاقتصاد القومي في مصر.

وقال أبوستيت أنه تم تكليف مديري المديريات بالتواصل مع كافة المزارعين في كافة القرى والنجوع والوحدات والجمعيات الزراعية، لسرعة استيفاء البيانات الخاصة بهم فى الجمعيات الزراعية القريبة منهم لاستكمال منظومة كارت الفلاح، بما سيساهم في ضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفني للفلاح الذي يستحق الدعم.