ننشر السيرة الذاتية لمحافظ الدقهلية الجديد كمال جاد شاروبيم

ينشر اليوم السابع السيرة الذاتية للدكتور مهندس كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية الجديد، خلفا للدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية السابق، حيث أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح اليوم الخميس.

حصل "شاروبيم" على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة أسيوط عام 1978م بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وماجستير الهندسة المدنية من جامعة قناة السويس عام 1985م، ودكتوراه الهندسة الإنشائية من جامعة هيروشيما باليابان عام 1990م، كما نال العديد من جوائز الدولة التقديرية، نظرًا لكفاءته فى مجال الهندسة، منها جائزة الدولة للأفراد فى مجال تطوير صناعة التشييد عام 1997م من أكاديمية البحث العلمي، وجائزة الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين للمشروعات العالمية خارج الولايات المتحدة الأمريكية عام 2000م.

وتولى العديد من المناصب القيادية منها، رئيس قسم الهندسة المدنية بجامعة قناة السويس عام 2008م، أستاذ خواص ومقاومة المواد بكلية الهندسة ببورسعيد عام 1999م، أستاذ مساعد بكلية الهندسة ببورسعيد من عام 1994 حتى 1999م، طالب دكتوراه بجامعة هيروشيما باليابان من عام 1986 حتى عام 1990م، ونائب رئيس جامعة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأستاذ خواص ومقاومة المواد بكلية الهندسة بالإسماعيلية.

كما وصلت عدد أبحاثه إلى حوالى 55 بحثًا فى مجال صناعة الخرسانة والخرسانات الخاصة مثل الخرسانة عالية المقاومة والخرسانة الثقيلة والخرسانة المصبوبة تحت الماء والخرسانة فى الأجواء الحارة والخرسانة المسلحة بالألياف وفى مجال حماية حديد التسليح من الصدأ وفى مجال أعمال ضبط وتأكيد الجودة للمشروعات الهندسية أثناء الإنشاء، وفى مجال تقييم المنشآت واختباراتها وتدعيمها.

وشارك فى العديد من الدورات والبرامج التدريبية من أبرزها دورة تدريبية على "أعمال ضبط الجودة للمنشآت البحرية، دورة تدريبية على تقييم المنشآت وإعداد تقرير التقييم طبقا للاشتراطات الدولية، دورة تدريبية على الاشـتراطات الأمريكية الموحدة للتقييم العقارى USPAP، تنظيم الغرفة التجارية بالرياض مع المعهد العربى العقـاري.

وتولى الدكتور كمال جاد شاروبيم، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وله سلطة الوزير المختص بالنسبة إلى شؤونها المالية والإدارية والأمانات الفرعية لهذه المجالس طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2017م.

كما ساهم فى بعض المشروعات القومية داخل مصر وخارجها منها مشروع محطة كهرباء أسيوط، ومحطة كهرباء الكريمات ومحطة معالجة مياه الصرف بالجبل الأصفر، فضًلا عن مشروع سد الموجب بالأردن، ومشروع مطار الدوحة الدولى الجديد بقطر، كما شارك فى إعداد المواصفات السعودية للخرسانة عالية الأداء لوزارة النقل بالمملكة العربية السعودية.