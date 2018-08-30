ننشر السيرة الذاتية للدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد

أدت الدكتورة حنان مجدى نور الدين محمد ابنة قرية بدخلو التابعة لمركز الداخلة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نائبا لمحافظ الوادى الجديد عن شباب المجالس الرئاسية.

ونائب المحافظ من مواليد شهر سبتمبر عام 1988 بقرية بدخلو بالداخلة والتى تم تأهيلها للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للمناصب القيادية وهى أول الشباب المؤهلين من شباب المحافظة لهذا البرنامج.

حاصلة على ماجستير الهندسة الوراثية من جامعة القاهرة، وأثبتت للمجتمع الواحاتى أن للفتاة دور مؤثر بالمجتمع من خلال مشاركاتها الفعالة فى مجال العمل المجتمعى السياسى رغم صغر سنها.