video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 12:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ننشر السيرة الذاتية للدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:22 م
ننشر السيرة الذاتية للدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد لدكتورة حنان مجدى نور الدين
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أدت الدكتورة حنان مجدى نور الدين محمد ابنة قرية بدخلو التابعة لمركز الداخلة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نائبا لمحافظ الوادى الجديد عن شباب المجالس الرئاسية.

 

ونائب المحافظ من مواليد شهر سبتمبر عام 1988 بقرية بدخلو بالداخلة والتى تم تأهيلها للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للمناصب القيادية وهى أول الشباب المؤهلين من شباب المحافظة لهذا البرنامج.

 

حاصلة على ماجستير الهندسة الوراثية من جامعة القاهرة،  وأثبتت للمجتمع الواحاتى أن للفتاة دور مؤثر بالمجتمع من خلال مشاركاتها الفعالة فى مجال العمل المجتمعى السياسى رغم صغر سنها.

 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيرة الذاتية للواء محمد الزملوط المرشح لتولى محافظة مطروح

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الداخله




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة