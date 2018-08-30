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مقتل وإصابة 3 عناصر من الشرطة العراقية فى انفجار سيارة مفخخة جنوب كركوك

الخميس، 30 أغسطس 2018 08:48 ص
مقتل وإصابة 3 عناصر من الشرطة العراقية فى انفجار سيارة مفخخة جنوب كركوك الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أفاد مصدر أمنى عراقى بمحافظة كركوك بمقتل عنصرين من الشرطة الاتحادية وإصابة ثالث إثر تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحارى استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب غربى المحافظة.

وقال المصدر - فى تصريح نقلته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس، إن "سيارة مفخخة يقودها انتحارى يرتدى زى الشرطة الاتحادية، انفجرت مستهدفة نقطة تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية عند مدخل ناحية العباسى التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربى كركوك، ما أسفر عن مقتل عنصرين من الشرطة الاتحادية وإصابة ثالث".

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، وتم نقل المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج".

يذكر أن محافظة كركوك (255 كم شمال العاصمة بغداد)، تشهد بين الحين والآخر تفجيرات وهجمات مسلحة تستهدف أجهزة أمنية ومدنيين، فيما تعلن القوات الأمنية عن اعتقال بعض المتسببين بتلك العمليات.

 


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