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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 25 طن سلال غذائية فى حجة اليمنية

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:02 م
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 25 طن سلال غذائية فى حجة اليمنية فريق عمل مركز الملك سلمان
كتبت إيمان حنا
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وزع فريق عمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ما يقرب من 25 طنًا من السلال الغذائية فى عدد من القرى التابعة لمحافظة حجة اليمنية، شملت قرى الجعدة والفايد والدير وبنى فاضل التابعة لمديريتى ميدى وحيران، حيث استفاد من هذه السلال 1980 فرداً.

ويأتى ذلك فى إطار عملية الدعم الإنسانى للشعب اليمنى التى يقوم به التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية وبلغ حجم مساعدات مركز الملك سلمان باليمن حتى الآن 274 مشروعًا.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتى قد دشنت بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تسيير قافلة إغاثية مكونة من 14 شاحنة تحمل على متنها 10 آلاف سلة إغاثية متكاملة لسكان محافظة الحديدة، فى إطار المساعدات المقدمة من مكتب تنسيق المساعدات الاغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجى لليمن.

وثمن نائب وزير الإدارة المحلية عضو اللجنة العليا للإغاثة عبد السلام باعبود، دور الهلال الأحمر الكويتى، ومركز الملك سلمان للإغاثة على دورهم الإنسانى الكبير ومشاريعهم النوعية فى إغاثة الشعب اليمنى فى كل المجالات وفى كل المحافظات اليمنية.


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