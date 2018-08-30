video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 05:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفرالشيخ: أهم أولوياتى رضا المواطن ومتابعة المشروعات القومية

الخميس، 30 أغسطس 2018 04:30 م
محافظ كفرالشيخ: أهم أولوياتى رضا المواطن ومتابعة المشروعات القومية الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ
كفرالشيخ - محمد سليمان
إضافة تعليق

قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ الجديد، أن من أهم أولوياته نيل رضا المواطن، والاستجابة لمطالبه، وأنه سيتواجد بين المواطنين للتعرف على مشاكلهم والعمل على استكمال المشروعات المتوقفة، والاهتمام ببحيرة البرلس وحل مشكلة تلوث مصرف كوتشنر. 

وأضاف محافظ كفرالشيخ، لـ"اليوم السابع "، أنه سيتواجد بمكتبه صباح السبت المقبل، وسيلتقى بالإعلاميين ويبدأ بعدها التعرف على ملفات المحافظة، مؤكداً أنه تلقى تكليفات من القيادة السياسية، بمتابعة المشروعات القومية، وتمهيد البنية التحتية لها، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ومكافحة الفساد والارتقاء بالأداء الحكومى من خلال رؤساء المدن ووكلاء الوزارة، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين، والاستعانة بالشباب وتطوير موارد المحافظة.
وأكد محافظ كفر الشيخ الجديد، أنه سيواصل سياسة الباب المفتوح أمام الجميع من مواطنين وصحفيين ونواب، دون تفرقة وإعمالا بمبدأ المساواة والشفافية، مع الاهتمام بالحالات الإنسانية.

يذكر أن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط السابق ، ومحافظ كفر الشيخ الجديد حصل على بكالوريوس هندسة الكمبيوتر، في يوليو 1985، ودكتوراه فى هندسة الحاسوب، جامعة تكساس أوستن، بالولايات المتحدة الأمريكية فى مجال الشبكات العصبية الاصطناعية، وقاعدة المعرفة، والذكاء الاصطناعى، وماجستير فى هندسة الكمبيوتر ، وحاز طه  على جائزة التطبيقات الهندسية، ووسام الشرف المصرية من الرئيس وحاز على زمالة المساعدة البحوث، جامعة تكساس في أوستن، الولايات المتحدة الأمريكية.

وشغل محافظ كفر الشيخ الجديد، عدداً من المناصب منذ تخرجه منها منصب نائب رئيس كلية الدراسات العليا والبحث العلمى فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ثم رئيس المجلس الأعلى للأكاديمية للدراسات العليا ، والرئيس المشارك للمجلس الأعلى للشئون التعليمية فى الأكاديمية العربية، وعميد كلية الدراسات العليا فى إدارة الأعمال، ومدير كل البرامج الخاصة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وتولى منصب رئيس مجلس إدارة المعهد المصرى الوطنية للجودة، ومسئولا عن نشر ثقافة الجودة وتحسين المفاهيم والأنشطة في جميع القطاعات سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمات للمجتمع المصري الذي يتوافق مع المقاييس والمعايير الدولية.

كما شغل الدكتور إسماعيل طه، منصب مساعد الرئيس لتقنية المعلومات، فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعميد كلية النقل الدولي واللوجستيا بفرع القاهرة، ونائب المدير العام، بفرع الدقي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فرع الدقى وشغل منصب عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا، بفرع الدقي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ورئيس قسم التجارة الإلكترونية بفرع القاهرة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا واستشاري لجامعة الدول العربية، ومستشار أنظمة الإلكترونية والمعلومات تكنولوجيا المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة.

وشغل طه منصب أستاذ مساعد بقسم الحاسب الآلى بالكلية الفنية العسكرية، وأستاذ زائر بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس ووكيل المؤسسين وعضو مجلس الإدارة، والمدير الفني لINFORMATIQUE،وشغل منصب مدرس مساعد بقسم الحاسوب بأكاديمية القوات الجوية المصرية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

7 ملفات شائكة على مكتب محافظ كفر الشيخ الجديد.. تعرف عليها

محافظ كفر الشيخ

مشروعات قوميه

بنية تحتية

يمين دستوريه

حالات انسانيه

تكليفات

حركة المحافظين اليوم

حركة المحافظين الجدد

المحافظين الجدد




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة