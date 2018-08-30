محافظ كفرالشيخ: أهم أولوياتى رضا المواطن ومتابعة المشروعات القومية

كفرالشيخ - محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ الجديد، أن من أهم أولوياته نيل رضا المواطن، والاستجابة لمطالبه، وأنه سيتواجد بين المواطنين للتعرف على مشاكلهم والعمل على استكمال المشروعات المتوقفة، والاهتمام ببحيرة البرلس وحل مشكلة تلوث مصرف كوتشنر.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، لـ"اليوم السابع "، أنه سيتواجد بمكتبه صباح السبت المقبل، وسيلتقى بالإعلاميين ويبدأ بعدها التعرف على ملفات المحافظة، مؤكداً أنه تلقى تكليفات من القيادة السياسية، بمتابعة المشروعات القومية، وتمهيد البنية التحتية لها، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ومكافحة الفساد والارتقاء بالأداء الحكومى من خلال رؤساء المدن ووكلاء الوزارة، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين، والاستعانة بالشباب وتطوير موارد المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ الجديد، أنه سيواصل سياسة الباب المفتوح أمام الجميع من مواطنين وصحفيين ونواب، دون تفرقة وإعمالا بمبدأ المساواة والشفافية، مع الاهتمام بالحالات الإنسانية.

يذكر أن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط السابق ، ومحافظ كفر الشيخ الجديد حصل على بكالوريوس هندسة الكمبيوتر، في يوليو 1985، ودكتوراه فى هندسة الحاسوب، جامعة تكساس أوستن، بالولايات المتحدة الأمريكية فى مجال الشبكات العصبية الاصطناعية، وقاعدة المعرفة، والذكاء الاصطناعى، وماجستير فى هندسة الكمبيوتر ، وحاز طه على جائزة التطبيقات الهندسية، ووسام الشرف المصرية من الرئيس وحاز على زمالة المساعدة البحوث، جامعة تكساس في أوستن، الولايات المتحدة الأمريكية.

وشغل محافظ كفر الشيخ الجديد، عدداً من المناصب منذ تخرجه منها منصب نائب رئيس كلية الدراسات العليا والبحث العلمى فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ثم رئيس المجلس الأعلى للأكاديمية للدراسات العليا ، والرئيس المشارك للمجلس الأعلى للشئون التعليمية فى الأكاديمية العربية، وعميد كلية الدراسات العليا فى إدارة الأعمال، ومدير كل البرامج الخاصة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وتولى منصب رئيس مجلس إدارة المعهد المصرى الوطنية للجودة، ومسئولا عن نشر ثقافة الجودة وتحسين المفاهيم والأنشطة في جميع القطاعات سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمات للمجتمع المصري الذي يتوافق مع المقاييس والمعايير الدولية.

كما شغل الدكتور إسماعيل طه، منصب مساعد الرئيس لتقنية المعلومات، فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعميد كلية النقل الدولي واللوجستيا بفرع القاهرة، ونائب المدير العام، بفرع الدقي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فرع الدقى وشغل منصب عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا، بفرع الدقي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ورئيس قسم التجارة الإلكترونية بفرع القاهرة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا واستشاري لجامعة الدول العربية، ومستشار أنظمة الإلكترونية والمعلومات تكنولوجيا المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة.

وشغل طه منصب أستاذ مساعد بقسم الحاسب الآلى بالكلية الفنية العسكرية، وأستاذ زائر بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس ووكيل المؤسسين وعضو مجلس الإدارة، والمدير الفني لINFORMATIQUE،وشغل منصب مدرس مساعد بقسم الحاسوب بأكاديمية القوات الجوية المصرية.