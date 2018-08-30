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الخميس، 30 أغسطس 2018 03:49 م
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محافظ القاهرة الجديد يناقش أهم الملفات والمشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة

الخميس، 30 أغسطس 2018 03:26 م
محافظ القاهرة الجديد يناقش أهم الملفات والمشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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اجتمع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بعد توليه مهام منصبه الجديد، مع المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة السابق، تناولا خلاله أهم الملفات والمشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة .
 
وأعرب المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة السابق، عن سعادته بتولى العميد محسن صلاح الدين السكرتير العام المساعد الأسبق، واللواء أحمد فؤاد سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة، واللواء ابراهيم عبد الهادي رئيس حي بولاق، واللواء ابراهيم صابر رئيس حي مصر الجديدة السابقين منصب نواب المحافظ للمناطق الاربعة فى خطوة تدل على تقدير القيادة السياسية للعاملين بالمحافظة وتصعيد المتميزين منهم للمناصب الأعلى .     
 
 

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