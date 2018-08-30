محافظ الغربية الجديد يصل لمكتبه الجمعة ويؤدى الصلاة بالسيد البدوى

الغربية - مصطفى عادل

أكد اللواء مهند هشام السعيد محمد السيد محافظ الغربية الجديد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد خلال اجتماعه بالمحافظين الجدد عقب آداء اليمين الدستورية، على محاربة الفساد والعمل على خدمة المواطن، وحل مشاكلهم فى أسرع وقت، مؤكدا أنه سيعقد اجتماعا دوريا لبحث مشاكل المواطنين بحضور التنفيذيين المختصين والتوجيه بسرعة حلها.

وأضاف أنه سيصل للمحافظة غدا الجمعة وسيبدأ أول يوم للعمل بالصلاة فى مسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى، وسيعقد اجتماعا بالتنفيذين بالمحافظة، ونواب البرلمان لوضع خطة زمنية لإنهاء المشروعات الجارى تتفيذها وللتعرف على مشاكل المحافظة وسبل حلها.

وعن السيرة الذاتية له، أشار إلى أنه حاصل علي بكالوريوس هندسة حاسب آلى بالكلية الفنية العسكرية وماجستير هندسة حاسب آلى بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ورئيسا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمطار القاهرة، ورئيسا لمجلس إدارة شركة القاهرة للأسواق الحرة، ومساعد مدير إدارة نظم المعلومات للتخطيط ومديرا لمركز إنتاج البرمجيات الرئيسى بالقوات المسلحة وملحق دفاع ببعض الدول.