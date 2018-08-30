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الخميس، 30 أغسطس 2018 08:27 م
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لافروف يتهم الدول الغربية باستغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الخميس، 30 أغسطس 2018 07:10 م
لافروف يتهم الدول الغربية باستغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لافروف وبومبيو
أ ش أ
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اتهم وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الدول الغربية باستغلال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مشيراً إلى أن مثل هذه المحاولات الاستغلالية مستمرة و"تزداد".

وقال لافروف - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "إن الدول الغربية ، ولا سيما الولايات المتحدة ، تستخدم الاستفزازات باستعمال الأسلحة الكيميائية كذريعة لتوجيه ضربات ضد الجيش السورى".

وأعاد الى الأذهان حوادث الأسلحة الكيميائية فى خان شيخون وفى الغوطة الشرقية، وعدم استكمال التحقيقات بعد التى أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضاف "وفى كلتا الحالتين، حدث انتهاك صارخ لقواعد الإجراءات التى تتطلبها الاتفاقية حول حظر الأسلحة الكيميائية، وأن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول حادث أبريل من هذا العام ببلدة دوما لم يصدر حتى الان".

وأردف قائلا : "كثيراً ما لفتنا انتباه زملائنا الغربيين إلى عدم جواز الاستغلال الصارخ لهذه المنظمة الدولية، لكن محاولات مثل هذا الاستغلال مستمرة بل وتزداد".


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