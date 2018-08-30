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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لمغادرة الرئيس إلى البحرين

الخميس، 30 أغسطس 2018 11:21 ص
فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لمغادرة الرئيس إلى البحرين مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل
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شهد مطار القاهرة، استعدادات مكثفة، لمغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى البلاد بعد ظهر اليوم الخميس، متوجها إلى البحرين فى مستهل جولة خارجية تشمل أيضا الصين وأوزبكستان، وانتظمت الخدمات الأمنية، وتم إخلاء ساحة الانتظار، وتم تمشيط محيط المطار.

 

من المقرر أن يبدأ الرئيس السيسى الجولة بزيارة المملكة البحرينية، والتى ستشهد لقاء الرئيس السيسى مع الملك حمد بن عيسى ملك البحرين، وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسئولين فى البحرين، وسيعقد الجانبان جلسة مباحثات لمناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيمها؛ فضلاً عن التشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 

 

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