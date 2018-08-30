ضبط حلاق ومدير ملهى ليلى لاتهامهما بسرقة فيلا فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة ثانى الغردقة من ضبط مرتكبى سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل فيلا يمتلكها صاحب محل لبيع الأثاث، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان تبلغ للمقدم إسلام مقبل رئيس مباحث ثانى الغردقة من المدعو "محمد.س.ح" صاحب معرض أثاث بدائرة القسم يفيد اكتشافه سرقة الفيلا خاصته.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وبالفحص والمعاينة قرر بأنه عقب عودته اليوم صحبة أسرته من الإقامة بأحد الفنادق منذ يوم الجمعة السابق اكتشف سرقة طبنجة عيار 9 مم بخزينتها 8 طلقات من ذات العيار مرخصة له، كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، و5 ساعات يد، و3 هواتف محمولة، ومبالـغ مالية قدرها 7000 جنيه مصرى، 1400 يوان صينى عن طريق التسلق وكسر نافذة شرفة غرفة النوم الرئيسية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى لتحديد وضبط مرتكبى الواقعة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "عبد الفتاح.ش.ع" حلاق مقيم بدائرة القسم مفرج عنه فى قضية سرقة مسكن بأسلوب التسلق، و"أحمد.ف.ع" مدير ملهى ليلى مقيم بشقة مستأجرة بدائرة القسم سبق اتهامه فى 5 قضايا "سرقة".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث قام المتهم الأول بالدخول عن طريق التسلق وكسر باب الشرفة وقام المتهم الثانى بمراقبة الطريق، وتم ضبط جميع المسروقات بإرشادهما، وكذا الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.