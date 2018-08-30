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الخميس، 30 أغسطس 2018 07:48 ص
خالد صلاح
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صور.. 85 قرية فى ميانمار خالية من السكان عقب انهيار سد وغرق الشوارع

الخميس، 30 أغسطس 2018 06:58 ص
صور.. 85 قرية فى ميانمار خالية من السكان عقب انهيار سد وغرق الشوارع مياه السد
يانجون (رويترز)
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قالت صحيفة حكومية، اليوم الخميس، إن المياه غمرت ما يصل إلى 85 قرية فى ميانمار بعد انهيار سد، مما أدى إلى إغلاق طريق سريع رئيسى وأجبر أكثر من 63 ألف شخص على النزوح عن ديارهم.

ويسلط الحادث الضوء على المخاوف بشأن سلامة السدود فى جنوب شرق آسيا خاصة أنه وقع بعد انهيار سد لتوليد الطاقة الكهرومائية فى دولة لاوس المجاورة الشهر الماضى مما أسفر عن سقوط 27 قتيلا على الأقل ونزوح الآلاف.

وبدأ رجال الإطفاء وجنود الجيش جهودا للإنقاذ يوم الأربعاء بعد انهيار قناة الصرف فى سد للرى فى نهر سوار بوسط ميانمار مما أدى إلى فيضان المياه فى قرى وبلدتى سوار ويداشى القريبتين.

وقالت الصحيفة، إن انهيار القناة أدى إلى أن المياه غمرت 85 قرية وأثر على 63 ألف شخص وأغرق جزءا من طريق سريع رئيسي.

إجلاء السكان
إجلاء السكان

 

أحد رجال الانقاذ فى ميانمار
أحد رجال الانقاذ فى ميانمار

 

المياه تغرق الشوارع
المياه تغرق الشوارع

 

المياه تغمر خيمة
المياه تغمر خيمة

 

جرار زراعى يحمل العشرات
جرار زراعى يحمل العشرات

 

رجال الإنقاذ
رجال الإنقاذ

 

فرق الانقاذ
فرق الانقاذ

 


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