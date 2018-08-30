تسجيل 20 حالة وفاة بين الحجاج الجزائريين خلال موسم الحج الحالى

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كشف محمد مزيان رئيس البعثة القنصلية الجزائرية للحج، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 20 حالة وفاة فى صفوف الحجاج الجزائريين هذا العام.

وقال مزيان -فى تصريحات له بمكة المكرمة نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية- إن هناك تراجعا ملحوظا فى عدد الوفيات التى تم تسجيلها خلال هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضى الذى تم خلاله تسجيل 27 حالة وفاة فى صفوف الحجاج الجزائريين؛ مرجعا هذا الانخفاض إلى مجهودات الديوان الوطنى للحج والعمرة والمتابعة والمرافقة الصحية للحجاج واستفادتهم من التوعية الصحية.

وأضاف "يمكن لنا الآن أن نتكلم عن مؤسسة الحج فى الجزائر وذلك بفضل العناية الكبيرة التى يوليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما أن الحج أصبح من أولويات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التى أظهرت كفاءة عالية فى التكفل بملف الحج".