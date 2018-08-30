إقبال كبير من شباب العالم للمشاركة فى منتدى شرم الشيخ بننسخته الثانية

فى تفاعل كبير ولافت من شباب العالم للحضور والمشاركة فى منتدى شباب العالم والمزمع انعقاده فى الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر القادم، 2018، فى مدينة شرم الشيخ؛ استقبلت إدارة منتدى شباب العالم ما يزيد عن 35 ألف شاب من 156 دولة حول العالم، وذلك بعد مرور 10 أيام فقط منذ إطلاق موقع التسجيل الرسمى للمشاركة، السبت 18 أغسطس، وحتى الآن.
وكانت المفاجأة فى نسبة حضور الشباب من خارج المنطقة العربية وقارة أفريقيا، حيث بلغت نسبة الشباب الغربى حوالى 70% فيما بلغت نسبة شباب العالم العربى والأفريقى 30%. وتعتبر تلك النسبة الغالبة وربما غير المتوقعة، هى انعكاس لحجم الاهتمام والترقب الكبير من الشباب العالمى لحضور المنتدى.
وأعلنت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، اليوم، عن إتاحة الفرصة للتحدث والمشاركة فى المحادثات والجلسات وحلقات النقاش وورش العمل المختلفة التى سيحفل بها المنتدى القادم، ليصبح بذلك إمكانية المشاركة والحضور والحديث أمرا واقعا ومتاحا بشكل كامل عبر الإنترنت، من خلال نظام التسجيل الإلكترونى ال ُمعلَن عنه عبر الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم. إلى جانب خاصية live chat المتاحة للتواصل المباشر بين إدارة المنتدى وراغبى الحضور والتسجيل، للإجابة على تساؤلاتهم، وكذلك لحل أى مشكلات تقنية قد تواجههم أثناء التسجيل.
ومن المر جح أن يشهد منتدى شباب العالم فى نُسخته الجديدة، وجود فعاليات وجلسات وحلقات نقاشية بأسلوب جديد وعرض مختلف. حيث ستتنوع الجلسات بين حلقة نقاشية ومائدة مستديرة وورش عمل، بالإضافة إلى العروض البصرية المتمثّلة فى الأفلام التسجيلية والقصيرة و ُمختلَف وسائل وعروض التقديم.
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ويطرح موقع المنتدى، الأجندة المبدئية لموضوعات الجلسات التى ستتم مناقشتها فى المنتدى القادم، والتى تدور حول ثلاث محاور رئيسية. ففى محور السلام، سوف تتم مناقشة موضوعات مثل؛ بناء الدول والمجتمعات فى مرحلة ما بعد الحروب والنزاعات، ودور قادة العالم فى تحقيق السلام، واجب المجتمع الدولى نحو تقديم المساعداتا لإنسانية، سبُل مواجهة الإرهاب والتطّرفا لفكري، والشراكةالأورومتوسطية.
وفى محور التنمية، سيتم طرح موضوعات تتعلّق بأمن الطاقة، الأمن المائي، تمكين ذوى الاحتياجات، قوة العمل التط ّوعى فى بناء المجتمعات، وأجندة أفريقيا 2063. وفى المحور الثالث، وهو محور الإبداع، سيتم استعراض موضوعات هامة تتض ّمن؛ مواقع التواصل الاجتماعى وحماية الخصوصية، المواطنة الرقمية، دور الفن والسينما فى تشكيل المجتمعات، سبُل بناء قادة المستقبل، و ُسبُل تقليص فجوة العمل بين الجنسين.
والجديد أيضا هذا العام، هو وجود "نموذج ُمحاكاة القمة الأفريقية العربية"، وهى عبارة عن قمة إقليمية تُعقد على هامش فعاليات المنتدى، والتى تأتى تنفيذا لتوصيات نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقى المنعقد فى مايو 2018 فى إطار تفعيل توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر 2017.
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وجدير بالذكر، أنه خلال شهر نوفمبر من كل عام، تتز ّين أرض مدينة السلام، شرم الشيخ، باستقبال￼￼ الآلاف من الشباب المتح ّمس والواعد، القادم من ُمختلَف بقاع ال ُدنيا، فى مح َفل دولى ثرى وشاب، للتعبير عن آرائهم وأفكارهم والخروج بتوصيات ومبادرات، فى حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.
وكانت البداية فى 25 أبريل 2017، عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطنى للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم. وعلى الفور استجاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لُيعلن فى يوم 24 يوليو 2017، أثناء فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية، عن انطلاق منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر ٢٠١٧، موجها دعوته لجميع الشباب من ُمختلَف دول العالم، ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.
وانطلقت النُسخة الأولى من منتدى شباب العالم، فى الفترة من 4-10 نوفمبر 2017، فى مدينة شرم الشيخ. وقد شارك فى المنتدى مجموعة كبيرة من الشباب من ُمختلَف الجنسيات والمجالات. حيث اجتمع أكثر من 3000 شاب من 113 دولة، شاركهم فيها 222 متحدثا من 64 دولة من أصحاب الخبرات فى مختلَف المجالات، وذلك من خلال 46 جلسة وأكثر من 70 ساعة عمل. وفى حضور عدد كبير من ُمختلَف الزعماء وقادة الرأى وال ِفكر حول العالم، تمت مناقشة قضايا دولية حول موضوعات؛ الهجرة واللاجئين، الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقرار وتنمية أفريقيا، العولمة والهوية الثقافية، والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى وأثرها على السكان إلى غير ذلك من موضوعات هامة على الساحة الدولية.
وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول منتدى شباب العالم فى نسخته الجديدة المقرر عقدها فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2018، يمكنك زيارة الموقع الرسمى للمنتدى، المتو ّفر باللغتين العربية والإنجليزية، عبر الرابط التالي: كذلك لا تزالة الفرصة سانحة للشباب المصرى وشباب العالم للحضور والمشاركة فى المنتدى فضلا عن التحدث عبر منّصته، من خلال التسجيل على الرابط التالي:
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