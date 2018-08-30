إقبال كبير من شباب العالم للمشاركة فى منتدى شرم الشيخ بننسخته الثانية

كتب محمد الجالى

فى تفاعل كبير ولافت من شباب العالم للحضور والمشاركة فى منتدى شباب العالم والمزمع انعقاده فى الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر القادم، 2018، فى مدينة شرم الشيخ؛ استقبلت إدارة منتدى شباب العالم ما يزيد عن 35 ألف شاب من 156 دولة حول العالم، وذلك بعد مرور 10 أيام فقط منذ إطلاق موقع التسجيل الرسمى للمشاركة، السبت 18 أغسطس، وحتى الآن.



وكانت المفاجأة فى نسبة حضور الشباب من خارج المنطقة العربية وقارة أفريقيا، حيث بلغت نسبة الشباب الغربى حوالى 70% فيما بلغت نسبة شباب العالم العربى والأفريقى 30%. وتعتبر تلك النسبة الغالبة وربما غير المتوقعة، هى انعكاس لحجم الاهتمام والترقب الكبير من الشباب العالمى لحضور المنتدى.





وأعلنت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، اليوم، عن إتاحة الفرصة للتحدث والمشاركة فى المحادثات والجلسات وحلقات النقاش وورش العمل المختلفة التى سيحفل بها المنتدى القادم، ليصبح بذلك إمكانية المشاركة والحضور والحديث أمرا واقعا ومتاحا بشكل كامل عبر الإنترنت، من خلال نظام التسجيل الإلكترونى ال ُمعلَن عنه عبر الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم. إلى جانب خاصية live chat المتاحة للتواصل المباشر بين إدارة المنتدى وراغبى الحضور والتسجيل، للإجابة على تساؤلاتهم، وكذلك لحل أى مشكلات تقنية قد تواجههم أثناء التسجيل.





ومن المر جح أن يشهد منتدى شباب العالم فى نُسخته الجديدة، وجود فعاليات وجلسات وحلقات نقاشية بأسلوب جديد وعرض مختلف. حيث ستتنوع الجلسات بين حلقة نقاشية ومائدة مستديرة وورش عمل، بالإضافة إلى العروض البصرية المتمثّلة فى الأفلام التسجيلية والقصيرة و ُمختلَف وسائل وعروض التقديم.

ا



ويطرح موقع المنتدى، الأجندة المبدئية لموضوعات الجلسات التى ستتم مناقشتها فى المنتدى القادم، والتى تدور حول ثلاث محاور رئيسية. ففى محور السلام، سوف تتم مناقشة موضوعات مثل؛ بناء الدول والمجتمعات فى مرحلة ما بعد الحروب والنزاعات، ودور قادة العالم فى تحقيق السلام، واجب المجتمع الدولى نحو تقديم المساعداتا لإنسانية، سبُل مواجهة الإرهاب والتطّرفا لفكري، والشراكةالأورومتوسطية.





وفى محور التنمية، سيتم طرح موضوعات تتعلّق بأمن الطاقة، الأمن المائي، تمكين ذوى الاحتياجات، قوة العمل التط ّوعى فى بناء المجتمعات، وأجندة أفريقيا 2063. وفى المحور الثالث، وهو محور الإبداع، سيتم استعراض موضوعات هامة تتض ّمن؛ مواقع التواصل الاجتماعى وحماية الخصوصية، المواطنة الرقمية، دور الفن والسينما فى تشكيل المجتمعات، سبُل بناء قادة المستقبل، و ُسبُل تقليص فجوة العمل بين الجنسين.





والجديد أيضا هذا العام، هو وجود "نموذج ُمحاكاة القمة الأفريقية العربية"، وهى عبارة عن قمة إقليمية تُعقد على هامش فعاليات المنتدى، والتى تأتى تنفيذا لتوصيات نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقى المنعقد فى مايو 2018 فى إطار تفعيل توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر 2017.

￼￼￼￼￼￼

وجدير بالذكر، أنه خلال شهر نوفمبر من كل عام، تتز ّين أرض مدينة السلام، شرم الشيخ، باستقبال￼￼ الآلاف من الشباب المتح ّمس والواعد، القادم من ُمختلَف بقاع ال ُدنيا، فى مح َفل دولى ثرى وشاب، للتعبير عن آرائهم وأفكارهم والخروج بتوصيات ومبادرات، فى حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.



وكانت البداية فى 25 أبريل 2017، عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطنى للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم. وعلى الفور استجاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لُيعلن فى يوم 24 يوليو 2017، أثناء فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية، عن انطلاق منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر ٢٠١٧، موجها دعوته لجميع الشباب من ُمختلَف دول العالم، ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.





وانطلقت النُسخة الأولى من منتدى شباب العالم، فى الفترة من 4-10 نوفمبر 2017، فى مدينة شرم الشيخ. وقد شارك فى المنتدى مجموعة كبيرة من الشباب من ُمختلَف الجنسيات والمجالات. حيث اجتمع أكثر من 3000 شاب من 113 دولة، شاركهم فيها 222 متحدثا من 64 دولة من أصحاب الخبرات فى مختلَف المجالات، وذلك من خلال 46 جلسة وأكثر من 70 ساعة عمل. وفى حضور عدد كبير من ُمختلَف الزعماء وقادة الرأى وال ِفكر حول العالم، تمت مناقشة قضايا دولية حول موضوعات؛ الهجرة واللاجئين، الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقرار وتنمية أفريقيا، العولمة والهوية الثقافية، والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى وأثرها على السكان إلى غير ذلك من موضوعات هامة على الساحة الدولية.







وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول منتدى شباب العالم فى نسخته الجديدة المقرر عقدها فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2018، يمكنك زيارة الموقع الرسمى للمنتدى، المتو ّفر باللغتين العربية والإنجليزية، عبر الرابط التالي: كذلك لا تزالة الفرصة سانحة للشباب المصرى وشباب العالم للحضور والمشاركة فى المنتدى فضلا عن التحدث عبر منّصته، من خلال التسجيل على الرابط التالي: