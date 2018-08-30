video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 12:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المدرب الحنين رزق.. شاهد أحضان كلوب لمحمد صلاح.. صور

الخميس، 30 أغسطس 2018 11:24 ص
المدرب الحنين رزق.. شاهد أحضان كلوب لمحمد صلاح.. صور صلاح وكلوب
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

منذ أن وطأت قدم الفرعون المصرى محمد صلاح ملعب "أنفيلد"معقل نادى "ليفربول" الأنجليزى قبل عام، وهو يجد اهتماما كبيرا من قبل المدير الفنى للريدز يورجن كلوب لاقتناع الألمانى "كلوب" بموهبة "صلاح".

 

 

وعلى عكس الجفاء الذى تعرض له "صلاح" من جوزيه مورنيو المدير الفنى لنادى تشيلسى الإنجليزى عندما كان يلعب فيه "صلاح"، يلقى النجم المصرى معاملة أخرى من قبل المدير الفنى للريدز .

وبالأحضان الدافئة يشجع "كلوب" صلاح بعد إحراز الأهداف أو بعد الإصابة التى تعرض لها الفرعون المصرى فى نهائى دورى أبطال أوروبا من قبل لاعب ريال مدريد الأسبانى سيرجو راموس.

محمد صلاح وكلوب
محمد صلاح وكلوب

 

محمد صلاح
محمد صلاح

ولعل المعاملة الجيدة التى يلقاها "صلاح" فى النادى اللندنى دفعته إلى التألق، وأن يترشح لأن يكون من أفضل لاعبى أوروبا وأن يكون منافسا للدون "رونالدو" و"لوكا مودرتش"

صلاح وكلوب
صلاح وكلوب

 

بكاء صلاح بعد الغصابة من راموس
بكاء صلاح بعد الإصابة من راموس
 
يورجن كلوب
يورجن كلوب

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتحاد الكرة يبحث منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب أمام النيجر

انسى الأزمات واستعد لمواصلة الإنجازات.. محمد صلاح ينافس رونالدو ومودريتش غدا على جائزة أفضل لاعب فى أوروبا 2018.. الفرعون يتفوق وسط الإنجليز.. الدون الأفضل عالميًا.. والجماهير تدعم فوز لوكا نجم المونديال

محمد صلاح ينتظر هدية عمرو وردة فى دورى أبطال أوروبا

شاهد محمد صلاح يتصدر نجوم ليفربول لعرض ملابس الريدز للموسم الجديد

أمين سر " رياضة البرلمان" يطالب أبو ريدة بالتدخل لإنهاء أزمة محمد صلاح

هانى رمزى: محمد صلاح أكد انضمامه لمعسكر المنتخب 3 أو 4 سبتمبر

نكشف كواليس مكالمة محمد صلاح وهانى رمزى بعد أزمة الجبلاية

محمد صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على جائزة أفضل لاعب بأوروبا

52% من القراء يتوقعون انتهاء أزمة محمد صلاح مع المنتخب

محمد صلاح

يورجن كلوب

نادى ليفربول

ليفربول الإنجليزى

منتخب مصر




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة