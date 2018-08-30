المدرب الحنين رزق.. شاهد أحضان كلوب لمحمد صلاح.. صور

كتب- هاشم الفخرانى

منذ أن وطأت قدم الفرعون المصرى محمد صلاح ملعب "أنفيلد"معقل نادى "ليفربول" الأنجليزى قبل عام، وهو يجد اهتماما كبيرا من قبل المدير الفنى للريدز يورجن كلوب لاقتناع الألمانى "كلوب" بموهبة "صلاح".

وعلى عكس الجفاء الذى تعرض له "صلاح" من جوزيه مورنيو المدير الفنى لنادى تشيلسى الإنجليزى عندما كان يلعب فيه "صلاح"، يلقى النجم المصرى معاملة أخرى من قبل المدير الفنى للريدز .

وبالأحضان الدافئة يشجع "كلوب" صلاح بعد إحراز الأهداف أو بعد الإصابة التى تعرض لها الفرعون المصرى فى نهائى دورى أبطال أوروبا من قبل لاعب ريال مدريد الأسبانى سيرجو راموس.



محمد صلاح وكلوب



محمد صلاح

ولعل المعاملة الجيدة التى يلقاها "صلاح" فى النادى اللندنى دفعته إلى التألق، وأن يترشح لأن يكون من أفضل لاعبى أوروبا وأن يكون منافسا للدون "رونالدو" و"لوكا مودرتش"



صلاح وكلوب



بكاء صلاح بعد الإصابة من راموس