السجن سنة مع الشغل لمحامى و3 آخرين لسرقة مواطن بالسيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، بمعاقبة محامى و3 آخرين بالسجن سنة مع الشغل، لاتهامهما بسرقة مواطن بمنطقة السيدة زينب.

صدر الحكم بعضوية المستشارين ناصرى بربرى وأسامة محمد على، وسعيد عبد الرشيد السمادونى، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل.

أسندت النيابة العامة إلي المتهمين "الامير م" محامي،و "كريم خ"،و "السيد م"،و "سمير م" تهمه سرقة بعض الممتلكات الخاصة والمملوك لــــ "محمود ا" وذلك بطريق الإكراه حيث قام بـأن استدرجه المتهم الأول إلي منطقة السيدة زينب مكان تواجد باقي المتهمين وما ان وصلا لمكان مهجور قاموا بالتعدي عليه بالضرب بسلاح ابيض كما قاموا بشل حركته واستولوا علي متعلقاته الخاصة.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة ضرب المجنى عليه وكان ذلك صادر عن سبق إصرار وترصد بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على التعدى عليه فأحدثوا الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وهى عبارة عن كسر بعظمة الكعب الأيسر، والتى تقدر نسبتها 35% وفقا تقرير مصلحة الطب الشرعى.