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الخميس، 30 أغسطس 2018 01:58 م
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السجن المشدد 5 سنوات لمحاسب لتزويره عملة ورقية مقلدة

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:51 م
السجن المشدد 5 سنوات لمحاسب لتزويره عملة ورقية مقلدة محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم محمد عصام "محاسب" بالسجن المشدد 5 سنوات لارتكابة جريمة ترويج عملة مقلدة.
صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى، وأيمن عفيفى، ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى.
 
وأسندت النيابة للمتهم محمد عصام  " محاسب "، تهمة حيازة  بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة، متداولة قانونا داخل البلاد ورقتين نقديتين فئة المائتي جنيها مصريا وورقة نقدية فئة المائة جنيه،  مصطنعة علي غرار الأوراق النقدية الصحيحة من الفئتين سالفتي البيان علي النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث  التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمه بأمر تقليدها  علي النحو المبين بالتحقيقات.
 
كما كشفت التحقيقات أن المتهم شرع في ترويج عملة نقدية من فئة المائتي جنيه جنيه مصرى من ضمن العملة الورقية المقلدة المضبوطة، أن دفع بها للتداول وقدمها للمجنى عليه محمد أحمد سليمان، لشراء محلول للعين مع علمه بأمر تقليدها، إلا أن أثر جريمته قد توقف لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف المجني عليه أمر  تقليدها  وعدم قبوله لها وضبطه والجريمة متلبسا بها.
 
 

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