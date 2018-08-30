الجيش الأمريكى يرسل خبراء عسكريين إلى أوكرانيا لدراسة النزاع فى دونباس

كتب : أحمد علوى

أعلن وزير الجيش الأمريكى مارك إسبر، أن بلاده أرسلت مجموعات من الخبراء العسكريين إلى أوكرانيا، بهدف جمع الخبرة واستخلاص الدروس من النزاع فى دونباس جنوب شرقى أوكرانيا.

ووفقاً لقناة روسيا اليوم، قال الوزير لوسائل الإعلام، "أرسلنا الخبراء والمختصين، لدراسة أوكرانيا والخروج باستنتاجات محددة من ذلك" ، وأضاف "نحن نحاول استيعاب هذه الدروس ونبحث كيف يمكن تكييف عقيدتنا العسكرية بشكل يجعلنا نستطيع التصدى للوسائل المستخدمة هناك، كما نحاول تكييف الهياكل التنظيمية لعمليات التدريب والإعداد لدينا".

وفى 25 أبريل، وصلت مجموعة من المدربين والخبراء العسكريين الأمريكيين إلى موقع اللواء 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، للتحقق من مدى الجاهزية والاستعداد القتالى لهذا اللواء.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكرانى بافيل كليمكين، مؤخرا إن وحدات الجيش الأوكرانى، التى تدربت على أيدى مختصين أمريكيين، أظهرت كفاءة عالية خلال القتال فى دونباس.

ومن جانبه أعرب الوزير الأوكرانى عن شكره لواشنطن على دعمها لبلاده، خلال السنوات الثلاث الماضية.