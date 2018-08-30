الأمن يستجوب 3 عاطلين سرقوا هاتف محمول بالقاهرة لبيان ارتكابهم وقائع أخرى

كتب كريم صبحى

يستجوب رجال المباحث بقسم شرطة النزهة، 3 عاطلين استولوا على هاتف محمول لطالب بعد تهديده بالسلاح لبيان ارتكابهم وقائع أخرى.

البداية عندما سمعت قوة من رجال مباحث قسم شرطة النزهة استغاثة بجوار سور نادى الشمس ـ دائرة القسم من "محمد.ع.ا" 16 سنة طالب بأنه حال سيره مترجلاً بشارع محطة الجراج استوقفه 3 أشخاص أدلى بأوصافهم التقريبية "وهددوه بسلاح أبيض "كتر" واستولوا منه على هاتفه المحمول كرها عنه ولاذو بالفرار.

ومن خلال تتبع خط سير هروب المتهمين أمكن ضبطهم وتبين أنهم "أحمد.ع.م" 29 سنة عاطل و"أحمد.م.م" 30 سنة عاطل و"إسلام.أ.ا" 29 سنة وجميعهم سابق اتهامهم فى 10 قضايا سرقة ومخدرات وبحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه، وكذا السلاح الأبيض "كتر" المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وبسؤال المجنى عليه تعرف عليهم والهاتف واتهمهم بسرقته بالإكراه وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.