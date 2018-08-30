اضبط مخالفة عامود إنارة متهالك يهدد حياة المواطنين بالباجور فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

حالة من الاستياء والغضب تخيم على أهالى شارع خلف النادى الرياضى بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب تأكل عامود إنارة ومعرض للسقوط فى أى لحظة.

ويقول محمد محمود موظف، إن الأهالى تقدموا بأكثر من شكوى إلى مسئولى الكهرباء فى مدينة الباجور المسؤلة عن تغير الاعمدة بالمدينة وذلك لتهالك وقدم العامود وخوفا من سقوط فى أى وقت، بسبب تهالكه وقدمه ولكن لا حياة لما تنادى فالرد يكون قائلين "إن شاء الله هنجى نغيره" وحتى الآن ومنذ ما يقرب من عام على التقريب ولم يتم الاستجابة لمطالبنا وهو تغير العامود حتى الآن خوفا من حدوث كارثة .

وطالب المواطن المسئولين بفرع الباجور بسرعة حل المشكلة وتغير العامود ،خوفا من حدوث كارثة وسقوطة على أحد.

العامود المتهالك

العامود المتهالك