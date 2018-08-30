إصابة شخص بلدغ ثعبان فى أشمون بالمنوفية

فريق المحافظات

أصيب شخص بلدغ ثعبان أثناء عمله بالحقل بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "ع.س.ع" بدون عمل مقيم أشمون مصاباً بلدغ ثعبان وحالته العامة جيدة، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى قسم السموم.

وبالانتقال والفحص وسؤاله أفاد أنه أثناء عمله بالحقل فوجىء بثعبان يلدغه بالإصبع الأكبر بالقدم اليمنى ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.