وكيل تموين الأقصر: تلقينا 659 استمارة تسجيل مواليد فى أول يومين

الأقصر – أحمد مرعى

أكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تم تلقى 659 استمارة لتسجيل المواليد من المواطنين فى اليومين الأول والثانى للتسجيل، حيث شهدت مقرات التموين الـ30 بمدن وقرى المحافظة، إقبالا وتوافد الأهالى على مكاتب التموين لتسجيل مواليدهم فى المنظومة التموينية، وسط تسهيلات وتخفيف على المواطنين لإنهاء أوراقهم بصورة طبيعية.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن قائمة المقرات التى تم اختيارها شملت ما يلى: (مركز شباب القرنة – مركز شباب الزمامى بجوار مكتب التموين بقامولا – مركز شباب البعيرات – مركز شباب الضبعية – مركز شباب الأقالته – إدارة تموين بندر الأقصر لوسط المدينة – إدارة تموين بندر الأقصر للكرنك – مركز شباب العوامية – مكتب تموين الزينية – مركز الإرشاد الزراعى بالعشى – مركز شباب أرمنت الحيط - جمعية الشباب المسلمين بأرمنت الوابورات – مكتب تموين الرزيقات – مكتب تموين المحاميد – مكتب تموين الرياينة – قاعة مجلس المدينة القديم بإسنا – قاعة بالوحدة المحلية لقرية النمسا – قاعة بالوحدة المحلية لقرية الشغب – مقر جمعية التنمية الريفية بأصفون – مقر مكتب تموين النجوع الجديد بقرية النجوع – مقر الوحدة المحلية بقرية الدير الدور الأرضى – مقر قصر ثقافة الكيمان – مركز شباب ترعة ناصر – مقر دار المناسبات بقرية الحلة – مكتب الارشاد الزراعى بالبياضية – مكتب تموين البغدادى – الوحدة المحلية بالحبيل بمكتب رئيس القرية – مركز المعلومات بمجلس مدينة الطود – مكتب تموين العديسات – المجلس المحلى القديم بالمريس).

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أنه كان قد تم البدء فى تلقى استمارات إضافة مواليد "استمارة أداء الخدمة"، اعتبارًا من أمس الأربعاء وحتى 31 أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن عدد المواليد التى سيتم إضافتهم على النظام 3 مواليد على أن يكونوا مواليد من 1 يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2015، وتم تشكيل مجموعة عمل أو أكثر بكل مقر لتلقى استمارات إضافة المواليد من المواطنين الذين يرغبون فى إضافة مواليد إلى بطاقتهم سارية المفعول حتى تاريخه، وليس بها أخطاء، ومرفق بها بحث اجتماعى وشهادة الدخل، وصورة الرقم القومى، وصورة شهادة الميلاد، بشرط أن يكون من مواليد 1 يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2015.