مصرع شخص و إصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر حادث انقلاب سيارة أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للقادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفى والمصاب إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور أمر اللواء عصام شادى مدير المرور بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان وبصحبتهم ونش لرفع حطام الحادث ولتسيير حركة السيارات.