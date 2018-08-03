video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 09:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخص و إصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوى

الجمعة، 03 أغسطس 2018 08:23 م
مصرع شخص و إصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوى سيارة إسعاف -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر حادث انقلاب سيارة أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للقادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفى والمصاب إلى المستشفى.
 
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور أمر اللواء عصام شادى مدير المرور بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان وبصحبتهم ونش لرفع حطام الحادث ولتسيير حركة السيارات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور: نشر سيارات اﻹغاثة على الطرق لتأمين رحلات المواطنين للمصايف

اخبار الحوادث

اخبار المرور

اسكندرية الصحراوى

حادث مرورى

ادارة المرور

القاهرة

زحام مرورى

اخبار مصر




لا تفوتك
تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

أزمات وأسرار خلف أسوار أبو مقار 2 .. "إرث العلم والأزمات".. تركة متى المسكين التى أبقاها الأنبا ابيفانيوس بعيدًا عن الأعين.. تبرأ من "يعقوب المقارى" بعدما شرع فى إنشاء دير خامس فى وادى النطرون

أزمات وأسرار خلف أسوار أبو مقار 2 .. "إرث العلم والأزمات".. تركة متى المسكين التى أبقاها الأنبا ابيفانيوس بعيدًا عن الأعين.. تبرأ من "يعقوب المقارى" بعدما شرع فى إنشاء دير خامس فى وادى النطرون

عصام شلتوت يكتب: نجوم الصدفة أنقذوا الأهلى من الخسارة الافتتاحية.. لماذا غاب صلاح محسن وحمدى.. الأدب فى الاحتراف بفلوس يا "جو".. وادعم هجومك يا أحمر

عصام شلتوت يكتب: نجوم الصدفة أنقذوا الأهلى من الخسارة الافتتاحية.. لماذا غاب صلاح محسن وحمدى.. الأدب فى الاحتراف بفلوس يا "جو".. وادعم هجومك يا أحمر

فتح معبر رفح من السبت وحتى الثلاثاء لعبور حجاج غزة بتوجيهات الرئيس السيسى

فتح معبر رفح من السبت وحتى الثلاثاء لعبور حجاج غزة بتوجيهات الرئيس السيسى

س و ج.. هل يعوض ناصر ماهر عبد الله السعيد بعد الظهور الأول مع الأهلى؟

س و ج.. هل يعوض ناصر ماهر عبد الله السعيد بعد الظهور الأول مع الأهلى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة