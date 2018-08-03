ضبط 50 ألف مخالفة مرورية و 132 تعريفة ركوب زيادة بالمحافظات خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

واصلت إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور، تكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات "الأجرة ، السرفيس" لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية، انتظار خاطىء" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين .

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (50000 ) مخالفة مرورية متنوعة (7432 الإدارة العامة للمرور – 7510 القاهرة - 7466 الجيزة – 4005 الإسكندرية - 534 مطروح – 2120 البحيرة - 890 الغربية – 1267 المنوفية- 1445 كفر الشيخ – 1159 القليوبية - 172 الدقهلية – 902 الشرقية - 533 دمياط - 1363الإسماعيلية- 1656بورسعيد - 738 السويس – 59شمال سيناء - 781جنوب سيناء - 1117 الفيوم – 652 بنى سويف – 3204 المنيا – 1127 أسيوط - 111الوادى الجديد - 705 سوهاج - 821 قنا – 1554 الأقصر- 244أسوان – 433 البحر الأحمر) .

كما تتضمنت أبرزها : (132) زيادة التعريفة المقررة، (432) مواقف عشوائية، (10261) إنتظار خاطئ،(261) تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.