ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الفودو بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث شبرا الخيمة، القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الفودو، ,تم التحفظ على المتهم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بقيام عاطل بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بترويج مخدر الفودو على عملائه.

تم العرض على اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وبعد استئذان النيابة العامة قامت قوة أمنية بقيادة النقيب أحمد عادل معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة.

وتم ضبط المتهم ويدعى "أحمد. ا" 27سنه،عاطل، وبحوزته كميه من مخدر الفودو تزن حوالى 60 جراما ومبلغ مالى 225 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 15188 /557 لسنة 2018م جنايات قسم أول شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.