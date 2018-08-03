ضبط سيارة محملة بكمية من السولار المدعم قبل تهريبها بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصرجودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة ، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة ، من ضبط سيارة محملة بـ5000 للفتر سولار قبل تهريبها بالبحيرة.

أثناء قيام ضابط إدارة تأمين الطرق بالمديريه والقوه المرافقه والمعينين خدمة القول الأمني للمرور بالقطاع الأول " س 6 " بالطريق الدولى الساحلي بدائرة مركز شرطة كفر الدوار تمكنو من ضبط سيارة نقل بفنطاس قيادة ع ال ط 36 سنة سائق ومقيم مركز قرية كينج عثمان بدائرة المركز عقب خروجها من محطة وقود بالطريق الدولي الساحلي محملة بكمية 5000 لتر مواد بترولية "سولار".

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد البترولية المضبوطة وقيامه بتجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف أنه كان في طريقه لتفريغ الحموله بإحدى الكسارات بقرية أبيس بدائرة المركز.

تم التحفظ على السيارة وتفريغ حمولتهما بإحدى محطات الوقود بمعرفة مسئولى التموين وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ومن ناحية أخرى لقى شخصين مصرعهما فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى أمام الكيلو 133 بدائرة قسم شرطة النوبارية بمحافظة البحيرة .

تلقى اللواء جمال الرشيدى ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من قسم شرطة غرب النوباريه بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 133 إتجاه القاهره بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء توقف سيارة تاكسي عداد الفيوم قيادة أ ر ع 30 سنة سائق ومقيم شارع العامود مدينة الفيوم على جانب الطريق لتغيير أحد الإطارات بمساعدة مرافقه ف ع ف 22 سنة ومقيم الوراق جيزه إصطدمت بهما سيارة مجهولة إستمر قائدها بالسير بها دون توقف نتيجة عدم يقظة قائدها وذلك حال وقوفهما بالطريق بجوار السيارة.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من : قائد السيارة ومرافقه المذكور وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى النوبارية العام وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.