صور.. رئيس الوزراء يتابع مع وفد صينى تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع هاو بينغ، عضو الحزب الحاكم الصينى، وأمين لجنة مراقبة وإدارة أصول الدولة، التى تدير 96 شركة وطنية، وسونج آيقوه، سفير الصين بالقاهرة، وجوان كينغ، رئيس مجلس إدارة شركة (cscec) الصينية، والوفد المرافق لهم، لمتابعة موقف "منطقة الأعمال المركزية" بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تتولى تنفيذها شركة (cscec) الصينية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

فى بداية الاجتماع، رحب الدكتور مصطفى مدبولى بالوفد الصينى متمنيا لهم إقامة سعيدة، وسرد عددا من أوجه التعاون المشترك بين مصر والصين بوجه عام، مضيفا:" استطعنا أن نضع مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة الذى تنفذه الشركة الصينية، موضع التنفيذ، بعد أن أمضينا فترة طويلة من المفاوضات، وكان لدى حرص شديد على تنفيذ هذا المشروع، لإيمانى واقتناعى بقدرة الشركة على تنفيذ هذا المشروع العملاق."

وأضاف رئيس الوزراء:" بدأنا التنفيذ، وأتوقع أن أرى المعجزة الصينية تتحقق فى تنفيذ هذا المشروع، وأن تفوق معدلات التنفيذ معدلات أى شركة أخرى، وبما يتماشى مع قدرة الشركة التى تُعد من أكبر شركات المقاولات فى العالم.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن منذ أيام أن عام 2020 سيشهد افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المشروعات والمدن الأخرى، والرئيس يضع مشروع منطقة الأعمال المركزية ضمن المشروعات المقرر انتهاء جزء كبير منها فى هذا التاريخ، وطلب منى توجيه رسالة للشركة، يطالب فيها، مع قدرة هذه الشركة العملاقة، ببذل قصارى الجهد لإنجاز المشروع فى وقت قياسى، ليتم وضعه فى موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.

وأضاف:" تحدثت مع مسئولى الشركة على تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع، لكى يتم التوقيع عليها بحضور الرئيس السيسى خلال زيارته للصين فى سبتمبر المقبل، وطلبت من الشركة أن تعمل بأقصى طاقة ممكنة للانتهاء من المشروع فى أقصر فترة زمنية ممكنة لتلبية تطلعات وآمال الشعب المصرى، وعليهم تكثيف معدلات العمل، وزيادة المعدات والعمالة بالموقع.

وطلب رئيس الوزراء، من أمين لجنة مراقبة وإدارة أصول الدولة الصينية، المساعدة فى إنهاء إجراءات تمويل المشروع مع البنوك الصينية، قائلاً: نحن كجانب مصرى، نفذنا التزاماتنا، وقمنا بتحويل المبالغ المالية المُكلَّفين بها، واعتقد أن هذا المشروع سيكون العلامة المميزة لمستقبل مصر الحديث، كما كانت الأهرامات هى العلامة المميزة لتاريخ مصر القديم، وهذا فخر لشركة (cscec) الصينية، أن يُقال إن هذه الشركة أسهمت في بناء مستقبل مصر.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات: " سكنى، إدارى، تجارى، خدمات، ومنها أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً"، موضحا أن هذا المشروع يُعد نقلة حضارية كبرى، وسيوفر الآلاف من فرص العمل، وهناك اهتمام بالمسطحات الخضراء داخل المشروع، وتوفير أكبر قدر من الجراجات تحت الأرض، كما أن هناك 22 مكتباً استشارياً، من أكبر المكاتب العالمية، تعمل بالمشروع، مشيراً إلى أنه يقع فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم توفير كل الخدمات به، بجانب توفير أسس المدن الذكية والمستدامة.

وقال رئيس الوزراء: إجمالى مساحة المشروع: مليون و710 آلاف م2، حيث يقع على مساحة 195 فدانا، ويضم: منطقة الأعمال المركزية الشرقية – المرحلة الأولى – 520 ألف م2، بينما يبلغ إجمالى مساحة الأبراج: مليون و15 ألف م2، وإجمالى مساحة التجارى والخدمات: 230 ألف م2، وإجمالى المساحة المبنية فوق الأرض: مليون و245 ألف م2، وإجمالى المساحة المبنية تحت الأرض: 465 ألف م2، موضحاً أن استثمارات هذا المشروع تقدر بنحو 3 مليارات دولار، بقرض صينى، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، والـ85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات.

من جانبه، توجه هاو بينغ، عضو الحزب الحاكم، وأمين لجنة مراقبة وإدارة أصول الدولة، بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على عقد اللقاء، قائلاً: قبل الاجتماع بقليل، تحدثنا مع رئيس الوزراء عن تعزيز التعاون والشراكات بين البلدين مصر والصين، وسنعمل على دعم مشروع منطقة الأعمال المركزية بمختلف الطرق، ونحن كلجنة مراقبة وإدارة أصول الدولة، وبها شركات مركزية كثيرة، نزور مصر هذه المرة لتفقد الشركات الصينية التي تتولى تنفيذ مشروعات مختلفة بها.

وأضاف: خلال كلمة رئيس الوزراء، علمنا أن مصر تهتم بمشروع منطقة الأعمال المركزية الذي تنفذه شركة (cscec)، ورئيس مجلس إدارة الشركة، أبلغنا أن المشروع مهم جداً، والشركة ستتبع أفضل الطرق لتنفيذه، فمن واجب شركتنا أن تنفذ المشروع على خير وجه، وبكامل الجودة، ولجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة، تدعم الشركة الصينية لتنفيذ المشروع وفق العقد المُبرم بين الطرفين، ونضمن تنفيذ المشروع وفق أحدث التقنيات، وسنجعله تحفة معمارية فى عصرنا.

وقال أمين لجنة مراقبة وإدارة أصول الدولة: سنقدم أفضل مشروع لفخامة الرئيس السيسي، ولرئيس الوزراء، ونتمنى أن ننفذ المرحلة الثانية، من منطقة الأعمال المركزية، وسنزور الموقع، وسنناقش الموقف التنفيذي للمشروع، مع رئيس مجلس إدارة الشركة، وسندعم سرعة توفير تمويل المشروع، ونتمنى ألا يقتصر التعاون بين الدولتين على هذا المشروع فقط، موضحاً أنه حسب الاتفاق بين رئيسي الدولتين سنبذل جهودنا لدعم مختلف مجالات التعاون، وفى مشروعات أخرى، فعلاقات التعاون بين مصر والصين ممتازة جداً ونتطلع لتعاون أفضل.

وتقدم جوان كينغ، رئيس مجلس إدارة شركة (cscec) الصينية، بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهنأه بمنصبه الجديد، مضيفا: أريد أن أطمئن قلوبكم، سننفذ هذا المشروع وفق الاتفاق بيننا، وسنحاول تنفيذ المرحلتين فى أقصر فترة ممكنة، فزيارتنا لمصر مع أمين لجنة مراقبة وإدارة أصول الدولة، دليل على اهتمامنا بهذا المشروع، وسنتبع أفضل الطرق فى العمل، وسنوفر جميع موارد الشركة لسرعة تنفيذ المشروع بجودة عالية.