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الجمعة، 03 أغسطس 2018 01:26 م
خالد صلاح
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زعيم المعارضة فى زيمبابوى يرفض نتائج الانتخابات ويصفها بالكاذبة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 12:04 م
زعيم المعارضة فى زيمبابوى يرفض نتائج الانتخابات ويصفها بالكاذبة نلسون شاميسا
أ ف ب
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رفض زعيم المعارضة نلسون شاميسا الجمعة نتائج الانتخابات الرئاسية فى زيمبابوى معتبرا أنها "كاذبة ولم يتم التحقق منها" بعد إعلان هزيمته أمام خصمه الرئيس المنتهية ولايته إيمرسون منانجاجوا.

وكتب شاميسا فى تغريدة على تويتر أن "فضيحة اللجنة الانتخابية التى نشرت نتائج كاذبة لم يتم التحقق منها مؤسفة"، مدينا إعلان فوز منانجاجوا فى الانتخابات.

واتهم شاميسا لجنة الانتخابات بأنها رفضت السماح لحزبه حركة التغيير الديموقراطى الاطلاع على النتائج قبل أن تعلن ليل الخميس الجمعة أن خصمه فاز بفارق ضئيل من الدورة الأولى.

وقال انه "على اللجنة الانتخابية نشر نتائج صحيحة وافقت عليها الأحزاب".

وتفيد النتائج التى أعلنتها لجنة الانتخابات ليل الخميس الجمعة أن ايمرسون منانجاجوا فاز نت الدورة الأولى للانتخابات ب50,8 بالمئة من الأصوات مقابل 44,3 بالمئة لشاميسا فى الاقتراع الذى جرى فى أجواء من التوتر.

وقتل ستة أشخاص خلال قمع تظاهرة للمعارضة الأربعاء.

وصرح متحدث باسم حركة التغيير الديموقراطى صباح الجمعة أن الحزب المعارض سيعرض القضية على المحاكم.


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