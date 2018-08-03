رغم الخلاف.. روسيا تسعى للحصول على مساعدة أمريكا فى إعادة إعمار سوريا

(رويترز)

جاء فى مذكرة للحكومة الأمريكية أن روسيا استخدمت قناة اتصال مع أكبر جنرال أمريكى لتقترح تعاون خصمى الحرب الباردة السابقين فى إعادة إعمار سوريا وإعادة اللاجئين إلى البلاد.

وتشير المذكرة التى أطلعت عليها رويترز إلى أن الاقتراح أرسله فى 19 يوليو تموز فاليرى جيراسيموف رئيس الأركان العامة للجيش الروسى إلى الجنرال الأمريكى جوزيف دنفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة.

ولقيت الخطة الروسية، التى لم يتم الكشف عنها من قبل، استقبالا فاترا فى واشنطن. وقالت المذكرة إن السياسة الأمريكية يمكنها أن تدعم مثل هذه الجهود فقط إذا تم التوصل إلى حل سياسى لإنهاء الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ سبع سنوات بما فى ذلك إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.